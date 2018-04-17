Plastik Torbayla Oyun Mağazasını Soymaya Çalışan Garip Adam

Amerika’da kafasına saydam bir plastik torba takarak gizlendiğini düşünen bir adam, GameStop mağazasına girerek ilginç görüntüler oluşmasını sağladı.

Amerika’da son yıllarda eşine çok az rastlanır bir soygun anı kameralara yansıdı. Dünyanın en ünlü oyun marketler zincirlerinden GameStop’a giren bir adam, şu şişelerine ait bir poşetle kendini gizlemeye çalıştı. Yerel saate göre 13 Nisan’ın ilk saatlerinde meydana gelen bu olaya ait bir video, St. Mary Polis Departmanı’nın resmi Facebook hesabından paylaşıldı.

Polis departmanı Kotaku’ya yaptığı açıklamada şüphelinin ön kapının alt cam panelini tekmeleyerek mağazaya girdiğini, ancak mağazadan herhangi bir şey çalıp çalmadığına dair bir bulguya rastlanmadığını açıkladı. Başına tamamen saydam bir poşet giyerek yüzünü gizlediğini düşünen pek de gizemli olmayan adamın neden GameStop’a girdiği ve burada ne yaptığı hala araştırılıyor.

Şüphelinin hızlıca bulunabilmesi adına Facebook’ta suçlunun videosunu da paylaşan St. Mary Polis Departmanı, kişinin zihinsel olarak engelli olabileceğini düşünüyor. Binlerce dolarlık ürünün yer aldığı bir oyun mağazasına yüzünü gizlediğini sanıp girerek bulgulara göre bir şey çalmadan çıkan bu adamın en yakın zamanda bulunup gerçeğin ortaya çıkması bekleniyor.