Kafasını Kullanan Adam BMW'lerini Selden Kurtardı

Her ne kadar evi sular altında kalsa da, tam bir BMW meraklısı olan Crochet, bahçe duvarlarını ve kriko kullanarak iki BMW aracını da sular altında kalmaktan kurtardı.

Su baskınları evinizi tehdit ettiğinde değerli eşyalarınızı yüksekçe bir yere taşımak, hepimizin aklına gelecek ilk şeylerdendir. Fakat kriko, bahçe duvarı taşları ve römork da kullanılabilir mi bu amaç, bilemiyoruz.

Tam da bu noktada yaşanan bir örneği vermek yerinde olacak. BMW E36 M3s ve BMWX5 marka iki arabasını Harvey Kasırgası’nın yol açacağı su baskını seviyelerinin üzerinde tutmak için kriko kullanarak belirli bir düzeye yükseltmek gelmiş Texas’lı bir adamın aklına.

Houston bölgesinde yaşayan, BMW meraklısı Cody W. Crochet, aracını Harvey’in oluşturduğu selin kapsamından uzak tutmak için yükselten tek kişi değil. Aynı şekilde başkaları da sevdikleri araçları su baskını öncesinde yukarı kaldırmış, bazıları ise daha yüksek bir garaja park etmişler. Bununla birlikte Crochet, yükselen sulara karşı en etkin çözümü getirenler arasında yer alıyor.

Bir haber kuruluşuna konuşan Crochet ilk başlarda sadece birkaç metre bir su yükseltisi olacağını düşünüyormuş. Bu nedenle beyaz renk BMW E36M3 marka aracını bir römorkun içine koymanın yeterli olacağına karar vermiş. Kırmızı renk BMW E36 M3 aracını ise geçtiğimiz Cuma günü krikonun üzerinde kaldırarak öylece bırakmış.

Başlangıç için BMW X5’in yeterince yukarıda olduğu düşüncesiyle kafi derecede güvende olacağını düşünen Crochet aracı Fluid MotorUnion kaldıraç seti ve 33-inch Open Country arazi tekerleriyle donatmış.

Maalesef sular yükseldikçe yükselmiş. Suyun tahminde bulunduğu yüksekliğin seviyesini aşacağını fark eden Crochet, aracı daha da yükseltmek için bahçe duvarlarını kullanmış.

Fakat bu noktada havada bulunan X5 bile tehlike altındaymış. Bu nedenle Crochet, aracı olabildiğince yukarıya yükseltmiş. Öyle ki, neredeyse tavan seviyesine kadar. Maalesef evin içini su basmış ama en azından BMW’lerini kurtarmış.

Crochet maceralarını YouTube’daki Texas E36 Garage kanalında paylaşıyor. Elektrikler geldiğinde, araçları yükseltirken yaşadığı maceraları da kanala yükleyeceğini söylüyor.

Crochet “100 yıldır bu ev hiç bu kadar suya maruz kalmamıştı. Bu bölgede bu oranda su görmemiştik daha önce” diyor.

Yağmur henüz bitmedi. Bu nedenle Crochet’ın birkaç taş daha bulması gerekebilir. Tabii bu duruma getirdiği hızlı çözümü takdir etmemek de olmaz.