"Kafatası Adası" Artık Google Haritalar'da!

King Kong'a ev sahipliği yapan büyülü ada, artık Google Haritalar'da.

King Kong gibi bir canavarı görmek için Kafatası Adası'na bir gezi yapmak ister miydiniz? Eğer evet diyorsanız, muhtemelen sizin için en büyük sıkıntı oraya ulaşım olacaktır, tabi öyle bir ada gerçekten olsaydı.

Fakat Google Haritalar, size bu fırsatı sunuyor. Hayali bir ada olan Kurukafa Adası, Google Haritalar'a göre Peru ve Ekvator'un 3000 km batısında yer almakta. Adaya ve fotoğraflarına göz atmak isterseniz buradan ulaşmanız mümkün.

Tabi tüm bu olay, 10 Mart'ta vizyona girecek Kong: Skull Island için yapılmış güzel bir reklam. Yine de Google, başarılı bir reklama imza atmış diyebiliriz.