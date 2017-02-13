İsmi Türklere İthafen Verilen Kemik: Sella Turcica

Kafatasımızda bulunan Sella Turcica isimli çok önemli bir yapı bulunuyor ve bu isim, Türklere ithafen konulmuş. Peki bunun sebebi ne?

Anatomi, Antik Roma döneminde en fazla ilgi gören alanlardan bir tanesiydi. Kafatasının yapısının incelendiği o dönemde bir kişi, bu yapıyı Türk eyerine benzetti. Türk eyeri, Latince’de Sella Turcica anlamına geliyor. Çukur şeklindeki bu kemik, Türk eyerini andırdığı için ismi de bu şekilde konulmuş.

Akılda kalıcı olması sebebiyle tercih edilen bu isim ilk kez ünlü anatomicilerden Adrianus Spigelius tarafından kullanılmış. O yıllarda Türk kültüründen etkilenilmesi, bu ismin verilmesi için önemli bir etken olmuş. Türklerin binicilik konusunda dünya çapındaki ünü de bir başka etken.

Spigelius’un ölümünden iki yıl sonra bir öğrencisinin yayınladığı İnsan Vücudu Fabrikası isimli kitapla birlikte bu kelime öbeği tıp literatürüne kazandırılmış. Latincede bu isimle bilinen yapı, diğer popüler dillerde de aynı anlama gelecek şekilde çevrilmiş (İngilizce Turkish Saddle, Almanca Türkensattel, Fransızca Selle Turcique gibi).

Yapının işlevinden bahsedecek olursak, vücudumuz açısından en önemli parçalardan bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Hipofiz bezi, endokrin ve sinir sistemi arasındaki ağı kontrol ediyor. İşte Sella Turcica, hipofiz bezinin buraya oturmasını sağlıyor. Vücut içi dengenin sağlanması için birçok hormonun kontrolünü sağlayan hipofiz bezi, Sella Turcica sayesinde bu görevini yerine getirebiliyor. Bu yapı yalnızca insanlarda değil, şempanze, orangutan ve gorillerin dahil olduğu insangiller familyasının (Hominidae) kafataslarında da bulunuyor.