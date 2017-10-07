Samsung Note 7 Badiresini Reklamın Gücünü Kullanarak Atlattı

Bataryaları patlayan Note 7'ler, Samsung Mobile için sonun başlangıcı demekti. Bir çokları da bu yönde düşünceler taşıyorlardı. Fakat reklamın gücüne sarılan Samsung, yeni çıkardığı öncü modellerle birlikte ustalıkla savuşturdu bu büyük belayı.

Samsung geçen yıl bu zamanlar, kendini, derdin tasanın ortasında bulmuştu. Yeni öncü modeli Galaxy Note 7, kendiliğinden alev alıyordu. İlk ünite grubunu toplayan firma, ufak tefek tamiratlar yapmıştı ama pek işe yaramamıştı. Nihayetinde ürünleri ikinci kez toplayan Samsung, üretimi de durdurmuştu.

Samsung’un Galaxy Note serisiyle ilgili dedikodular almış başını gidiyordu. Bazı analistler Galaxy Note 7’nin toplanmasının, Samsung’un namını kalıcı şekilde zedeleyeceğini düşünüyorlardı. Başkalarıysa firmanın akıllı telefon işletmesi için alarm zillerinin çalmaya başladığını söylüyorlardı. Fakat Samsung, tüm bu olan bitene rağmen bu yıl etkileyici bir şekilde geri dönüş yaptı.

Galaxy Note 7’nin toplanması

Galaxy Note 7 krizinin vurduğu anlarda firmanın global marka pazarlama başkanı Pio Schunker, bir çeşit yeniden markalandırma faaliyetlerinin ortasındaydı. ANA’nın ‘Masters of Marketing Conference’ toplantısında, Orlando’da bir konuşma yapan Schunker, yaşananlarla ilgili bazı detaylar veriyordu.

Samsung, yara alan imajını yeniden toparlamak için markayı insancıllaştıran, ve insanları global ölçekte birbirine bağlayan reklamlara sarılmıştı. Firmanın 2016 Rio Olimpiyatları’ndaki reklamını buna bir örnek olarak gösteriyordu Schunker.

Markanın yeniden toparlanmasına yönelik çabaların başarılı olduğuna dair sinyalleri görmeye başladığını da ekliyordu. Bununla birlikte Galaxy Note 7’nin toplanması nedeniyle verilen tüm emekler yerle bir olmuştu.

“Tam bir şeyler yolunda gitmeye başlamıştı ki, her şey berbat oldu” diyordu Schunker. Samsung birden en büyük sorunuyla karşı karşıya kalmıştı. Öyle bir sorun ki öncü modellerinden birinin sorunlu bataryası, firmanın ticari geleceğini ve şöhretini kalıcı olarak tehdit ediyordu.

Samsung’un öncelik verdiği ilk şey, güven tesisini yeniden sağlamak oldu. Bu yılın Ocak ayında düzenlenen bir basın toplantısında sorunun temel sebebine dair açıklamalar yapan firma, aynı konferansa yeni batarya güvenliği tedbirleriyle ilgili ayrıntılara da yer verdi. “İlerleyen zaman içerisinde birkaç aylık bir süreçte firma güveninin tekrar toparlanmaya ve stabil hale gelmeye başladığını gördük” diyordu Schunker.

Daha sonra Galaxy S8’in üretimine hız veren Samsung, önceki zaman zarfında gerçekleşen tüm zararı telafi etmek zorundaydı.

Sadece firmanın yeni öncü modeli değildi herkesi etki altında bırakan. Fakat aynı zamanda Samsung’un yayınladığı, markayı insani boyuta ölçeklendiren, hareketli reklamların da ciddi etkileri olmuştu. Öyle ki, Gear VR gözlüğünü öne çıkaran ‘devekuşu’ reklamı, Samsung’a ödül bile kazandırmıştı.

Schunker, Samsung’un reklamlarının, Galaxy Note 7 vakasından sonra markayı toparlamada kullandığı etkenlerden biri olduğunu belirtti. Bugüne kadar Galaxy S8 ve Galaxy Note 8’den alınan olumlu tepkiler, Galaxy Note 7 bedbahtlığının bıraktığı izlerin, artık silindiğine işaret ediyordu.