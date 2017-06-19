Drone'ların ardından şimdi de akıllı telefonla kontrol edilen kağıt uçaklar ortaya çıktı.

Yaz aylarının gelmesi ile birlikte birçok kişi tatile çıktı ve tatil sezonu açıldı. Bu tatillerin olmazsa olmazı haline gelen drone’lar, telefonlarla kontrol edilebiliyor ve üzerindeki kamera sayesinde her yere girip çıkabiliyorlar.

Şimdiki haberimizde bir drone’dan ziyade, okul zamanlarımızda defterlerimizdeki kağıtların bitmesine sebep olan kağıt uçakların teknolojik bir versiyonuna bakacağız. Akıllı telefon üzerinden kontrol edilebilen bu kağıt uçak, kendi üzerinde bulunan küçük motoru ve bataryası ile 10 dakikalık kesintisiz uçuşlar yapabiliyor. Fiyatları çok yüksek drone’lar satın almak istemiyorsanız, bu motorlu kağıt uçak çok hoşunuza gidecek.

Üzerindeki materyali istediğiniz kağıt uçağa takarak rahatlıkla uçurabileceğiniz cihaz, Amazon üzerinden satışa sunulmuş durumda. Ücretsiz kargo seçeneği ile 49,99 dolar seçeneği bulunan uçağın 55 metreye kadar menzili bulunuyor. Pil göstergesi, trafik kontrol özellikleri gibi küçük detayları telefon üzerinden görülecek uçağın yanında USB kablo, yedek pervane ve dümeni sağlamak için özel şablon bir kağıt geliyor.

Manevralar yapmak için akıllı telefon veya tablet kullanacağınız uçak, drone’lardan sıkılanlar için hoş bir alternatif olarak gözüküyor.