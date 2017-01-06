Kahraman Şehidimiz Fethi Sekin’in Facebook Hesabı “Anı Profili” Oldu

Facebook’un vefat etmiş kişiler için bir hizmeti olan “Anıtlaştırılmış Profil” İzmir’de şehit olan Trafik Polisi Fethi Sekin için de yapıldı.

5 Ocak 2017 Perşembe günü İzmir Adliyesi’ne yapılması planlanan alçakça saldırıyı önceden fark edip beylik tabancasıyla 3 ağır silahlı teröriste karşı korkusuzca çatışan ve şehit olan kahraman polisimiz Fethi Sekin, bugün İzmir Adliyesi’ndeki anma töreni ile son yolculuğuna uğurlanıyor.

Aynı zamanda Facebook’un vefat eden kişiler için geliştirdiği “Anıtlaştırılmış Profil” hizmeti de devreye sokulan cesur şehidimizin profili artık “Fethi Sekin Anısına” şeklinde gösteriliyor.

Buradan ulaşabileceğiniz profiline girdiğinizde “Fethi'yi sevenlerin, kendisini anmak ve birlikte geçirdikleri güzel anları hatırlamak için profilini ziyaret ederek teselli bulacağını umuyoruz.” şeklinde bir uyarı sunan Facebook profilinin görünüşe göre Facebook hesap varisi olan bir kişi tarafından yapılmış.

Facebook Anı Profili Nedir?

Facebook anı profili Facebook’un kendi yaptığı bir sistem değil, geçtiğimiz dönemde başlatılan “Hesap Varisi” sistemin bir ürünüdür. Vefat eden kişilerin Facebook profillerini kontrol edebilmesini sağlayan hesap varisi, söz konusu vefat etmiş kişinin hesabını dilerse hesabı kapatabilir, ya da şehidimiz Fethi Sekin’in hesabı gibi anı profiline çevirebilir.

Sonuç olarak büyük bir katliamı cesurca önleyen şehit Fethi Ağabey, tıpkı tüm Türkiye’deki her bir vatandaşın kalbinde yaşayacağı gibi Facebook profilinde de yaşatılacak. Ruhun şad olsun şehidim!