'Kahvaltı Yapmadığı İçin' Vücudundan 200 Taş Çıkartıldı!

Çinli uzmanlar, bir kadının vücudunda sonradan oluşmuş 200’den fazla taşı çıkardılar. Doktorların ilk açıklamalarına göre taşlar, kadın kahvaltı yapmadığı için oluştu.

Çin’de yaşayan bir kadının safra kesesi ve karaciğerinde, bazıları yumurta büyüklüğünde taşlar tespit edildi. Hezhou kentindeki Guangji Hastanesi’inde acilen ameliyata alan kadın, tam 6.5 saatlik bir operasyonun ardından kurtarıldı. Operasyonun ardından açıklama yapan Çinli uzmanlar, kadının vücudundaki taşların, kendisinin 10 yıldan beri kahvaltı yapmaması sebebiyle oluştuğunu iddia ettiler.

Ancak İngiltere’deki doktorlar, söz konusu taşların kahvaltı alışkanlığıyla bir ilgisi olmadığını söylüyorlar. İngiliz Gastroenteroloji Derneği Başkan Yardımcısı Dr. George Webster, diyet alışkanlıklarının safra taşı ya da karaciğer taşı oluşumuna etkisi olmadığını ve hatta, bu konuda bilimsel bir kanıtın bulunmadığını belirtti.

45 yaşındaki Chen’in düzensiz beslendiği ve taze gıdaları tercih etmediği ayrıntıları raporlarda dikkat çekiyor. Kadının ilk etapta bıçak altına yatmayı reddettiği ve karın ağrıları dayanılmaz bir boyuta ulaşınca mecbur kaldığı öğrenildi.

Bazı kaynaklar, aşırı kilolu ve 40 yaşının üzerindeki insanlarda karaciğer ve özellikle safta taşı görülme olasılığının arttığını belirtiyorlar. Aynı zamanda bu yaşlardaki aşırı kilo kayıpları da benzer durumlara sebep olabiliyor. Kadını ameliyat eden ekip ise durumu hala kahvaltı alışkanlığına bağlamakta ısrarcı bir tavır çiziyor.