Kahve, Bizi Tüketen Sinsi Bir Düşman Olabilir mi?

Hepimizin oldukça aşina olduğu "Kahve içmeden güne başlayamıyorum." sözü aslında kahvenin uyandırma özelliğinin ötesinde üstümüzde oluşan kafein bağımlılığının bir yansıması olabilir.

Tahmin edeceğiniz üzere büyük bir çoğunluğumuz gün içerisinde kahve başta olmak üzere birçok kafein barındıran ürünü öyle ya da böyle tüketiyoruz. Hatta yine birçoğumuz için yeni güne kahve ile yapılan bir açılış, keyif verdiği kadar işlevsel anlamda da bizi yeni güne hazırlıyor. Fakat sizce gerçekler bu kadar masum olabilir mi?

Kahvenin anlık faydaları birçok araştırmaya konu olsa da bu etkinin devamı araştırmacılar tarafından yeterli ilgiyi görmüyor. John Hopkins Üniversitesi’nden Dr. Travis Bradberry’e göre vücuda yüklenen kafein, ortalama 2-3 saat sonra sizi kahve içmeden önceki halizden de yorgun ve bitkin bir hale getiriyor. Bu etkiyi kısa süreli bir ‘doping’ etkisi olarak isimlendirmek mümkün.

Anlık etkilerine geldiğimizde ise kafeinin vücudumuzda adrenalin salgısına sebep olduğu biliniyor. Ancak adrenalinin doğal oluşumu; heyecan, stres ve korku benzeri kendini korumaya yönelik duygular doğrultusunda ortaya çıktığı için biz de istemeden bu duyguları iş yaşamımızdan gündelik yaşama kadar her noktaya taşımış oluyoruz. Doğal olmayan bu sürecin zararları konusunda çalışmalar hala devam ediyor. Pek tabii aşırı kullanıma bağlı asabiyet ve anksiyete de kafeinin üstümüzde kalıcı etkileri olup olmadığı konusunda fikirler verebilir.

Bir diğer bilinen fakat çok da önemsenmeyen kafein zararı ise tahmin edeceğiniz üzere ‘düzensiz uyku.’ Yaygın kullanımda birçok tüketici tarafından uyku düzensizliğine sebep olan kafein, günün sonunda da uyku ihtiyacımızı kaliteli bir şekilde karşılamamıza engel oluyor. Bu bilgiler ışığında günün sonunda dinlenememiş bedenimiz tekrar enerjik hissetmek için yeni günün sabahında kahve içme ihtiyacı duyuyor. Daha geniş bir perspektiften baktığımızda bunun sonsuz bir döngü olduğunu görmek için uzman olmamıza gerek yok.

Sonuç olarak, kahve ve kafein içeren ürünler her ne kadar lezzetli ve pratik bir çözüm olsa da vücudumuza verebileceği potansiyel zararların farkında olmalı ve minimum seviyede tüketmeye özen göstermeliyiz.