Eğer siz de fala inanmayıp falsız da kalmayanlardansanız, iOS ve Android için yayınlanan Bahtına uygulamasına bir şans verebilirsiniz.

Akıllı telefonlarımız son yıllarda çok fazla gelişti. Artık bu cihazlarla banka hesaplarımızı kontrol edebiliyor, sosyal medyada geziyor, arkadaşlarımızla muhabbet ediyor ve elbette oyun oynuyoruz. Eskiden evlerimizde olan bilgisayarları cebimize taşıyan akıllı telefonlar, bunların dışında özellikle annelerimiz için fal, burç yorumu gibi özelliklere erişimi de kolaylaştırdı.

Türk kahvesinin bu kadar sevilmesinin ardında muhabbet yatar. İnsanlar yalnızca kahve içmez, bu kahveyi ters çevirip kuruyan kahvenin oluşturduğu desenlerle gelecekteki hayatlarında olacak şeyleri öğrenmeye çalışırlar. Ülkemizde çok büyük bir kitle fala inanmadığı gibi falsız da kalmamayı seçer. Eskiden mahallede birkaç ‘seçilen’ fala bakardı, hatta hayatlarının büyük bir bölümünde “normalde tövbeli” olurlardı. Akıllı telefonların yaygınlaşması ile bu teyzelerimizin tövbesini bozma dönemi de bitti. Yeni dönemle birlikte akıllı telefonlarda bulunan uygulamalarla falımıza bakmaya başladık. Bugün sizlere, mobil platformlara yeni gelen ve fal dışında burç ve rüya yorumları da sunan bir uygulamayı tanıtacağız.

“Bahtına” isimli yeni uygulama ile her biri farklı bir alana hizmet veren falcılar arasından istediğiniz kişiye falınızı baktırabilir, günlük, haftalık ve aylık olacak şekilde burç yorumlarını okuyabilir ve rüyanızda gördüğünüz şeylerin ne anlama geldiğini öğrenebilirsiniz. Normalde her birine farklı farklı uygulamalarda ulaşabileceğiniz bu özellikleri tek başında bünyesinde barındıran Bahtına uygulaması, benzeri uygulamalardan daha detaylı yorumlarıyla kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekti.

Bahtına Uygulamasında Neler Var?

Kahve Falı

Uygulamanın en güçlü ayağı kahve falından geçiyor. Gerçek parayla satın aldığınız puanlar karşılığında alanında uzman 5 falcıdan istediğinizi seçerek fotoğrafını çektiğiniz kahve fallarınızın yorumlanmasını sağlayabilirsiniz. Uygulamayı ilk yüklediğinizde 10 puanın hediye olarak hesabınızda bulunduğunu hatırlatalım.

Astroloji

Bahtına uygulamasında fal baktırabileceğiniz gibi, astroloji bilgilerini de öğrenebilirsiniz. Tüm burçların günlük, haftalık ve aylık neler yaşayacağını aktaran Bahtına uygulaması, astrolojiye ilgisi olan insanlar için çok güzel bir kaynak konumunda bulunuyor.

Rüya Tabiri

Rüyalarımızda gördüğümüz şeyler çok faklı olabiliyor. Rüya tabirleri kişinin psikolojik olarak yaşadığı olaylara değinir. Yani, rüyanızda bir kuş görüyorsanız, muhtemelen bunun arkasında bir sebep yatar. Rüya tabirleri sayesinde bu sebebi daha iyi anlamlandırabiliyoruz. Bahtına uygulaması üzerinden rüyanızda gördüğünüz şeyleri “anahtar kelime” halinde aratarak sonuçlara ulaşabilirsiniz.

Eğer siz veya bir yakınınız bu tarz konulara meralıysa, iOS ve Android üzerinde bulunan Bahtına uygulamasını aşağıdaki linklerden indirebilirsiniz.