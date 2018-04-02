Kahve İddia Edildiği Gibi Kansere Sebep Olur mu?

Geçtiğimiz günlerde ABD’nin Kaliforniya eyaletinde Starbucks başta olmak üzere dört kahve şirketinin ürünlerine ‘Kanser Uyarısı’ konmasına karar verilmişti. Doğal olarak bu durum akıllara asırlardır süren tartışmayı getirdi. Kahve bizim için zararlı mı?

ABD yerel mahkemesi kararınca, ülkemizde de popüler bir şekilde faaliyet gösteren Starbucks da dahil olmak üzere dört kahve şirketinin ürünlerine ‘Kanser Uyarısı’ konmasına karar verildi. Bu uyarının konulmasının sebebi ise kahvenin kavruluş aşamasında oluşan kimyasal bileşenlerin insan sağlığına olumsuz etki oluşturacağının düşünülmesiydi.

Konu ile ilgili olarak kar amacı gütmeyen bir topluluk olan Toksikoloji Eğitim ve Araştırma Konseyi, kahve çekirdeklerinin kavrulma aşamasında kimyasal bir bileşen oluştuğunu ve bu kimyasallar hakkında müşterilerini bilgilendirilmediğini ifade etti.

Kahve çekirdekleri kavrulduğu sırada ortaya akrilamid adı verilen bir kimyasal madde çıkıyor. Akrilamid adlı kimyasal madde ise bazı gıdalarda ve sigara dumanında bulunabilir. Araştırmacılar konu ile ilgili olarak maddeyi araştırdıklarında, kimyasalın farelere yüksek dozla verilmesi sonucu ortaya çeşitli kanser türlerinin çıktığını gördüler. Ancak Amerikan Kanser Derneği’ne göre insanlarda böyle bir durum gözlenmedi.

Dava sonrası konuşan Starbucks, kahvelerde insanlara zarar verecek kadar akrilamid bulunmadığını söylese de, Üst Mahkeme Hakimi Elihu Berle, kahve şirketlerinin akrilamidin güvenli düzeyde kullandığına dair bir kanıt sunamadıklarına karar verdi. Kar amacı gütmeyen topluluk konu ile ilgili olarak 91 şirketi şikâyet etmiş olsa da, henüz dava sonuçlanmadı.

Stanford Üniversitesi’nde tıp profesörü olan John Ionnidis’e göre topluluk fazla büyük bir tepki göstermişti ve kahvenin içersinde insanı kanser edebilecek düzeyde akrilamid yoktu. Yine konu ile ilgili olarak Houston'daki Methodist Hastanesinde Karaciğer Hastalıkları ve Transplantasyon Merkezi'nin tıbbi direktörü Joseph Galati Ionnidis ile aynı fikri paylaşıyor. İnsanlar özellikle kahve ile ilgili hikâyelere yöneliyor çünkü kahve içmek birçok insanın rutinlerinin bir parçasıdır.

Durum şu an için vahim gibi görünse de, geçen sene yapılan araştırmalar kahvenin aslında insanları prostat ve karaciğer kanseri, melanoma ve uterusun iç kısmında oluşabilecek bir tür kanserden koruduğunu gösterdi. Diğer bir kapsamda yapılan araştırmalarda ise kahve insanları kolon kanserine yakalanma riskinden uzak tuttuğu görüldü.

Yeni çıkan tartışmaların aksine geçmiş zamanda kahve ile ilgili birçok yarar tespit edildi. Amerikan Tıp Derneği başkanının yaptığı açıklamalara göre kahve, koroner kalp hastalığı, konjestif kalp yetmezliği ve inme gibi kalp hastalıklarının ölme riskini azaltabilme özelliklerine sahip. Yine bazı araştırmalar kahve içmenin, herhangi bir hastalıktan ölme riskini yüzde 64'e kadar azaltabileceğini bile bulmuştu. Kahvenin tüm bunları nasıl yaptığı kesin olarak bilinmese de, içerisindeki Galati adlı antioksidan maddenin hücreleri zarardan koruduğu düşünülüyor.

Anlayacağınız o ki, kahve iddia edilenin aksine oldukça büyük yararlar barındırıyor. Evet içerisinde kimyasal bir madde bulunabilir ancak bu madde miktarı itibari ile insana zarar verebilecek ve endişe yaratabilecek düzeyde değil. Kahveniz şeker ve krema ile boğulmadığı takdirde sizin için oldukça sağlıklı ancak her şeyde olduğu gibi bu konuda da ölçü ve limitler önemli. Peki konu ilgili olarak siz ne düşünüyorsunuz? Kahve sağlığa yararlı mı, zararlı mı?