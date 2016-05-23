Kahvenin Hatırı, Sosyal Medyanın Yeni Trendi: Selfieccino!

Bir fincan kahvenin hatırı, İngiltere’deki bir kafede daha da değer kazandı. Selfie olayı şimdi de kahve fincanlarına ulaştı!

Londra’nın yoğun bölgelerinin birinde yer alan Tea Terrace isimli kafe, “Selfieccino” ismini verdiği özel bir kahve çıkararak müşterilerine farklı bir deneyim sunuyor.

Bugün özellikle de fotoğraf paylaşım sitelerindeki kahve fincanlarıyla çekilen selfie’lere İngiltereden yeni bir boyut kazandırıldı. İngiltere’nin Londra ketinde bulunan bir kafede çektiğiniz selfie’yi Whatsapp’tan baristaya gönderiyorsunuz. Barista, selfie’yi "Cino" adlı özel bir makineye yüklüyor ve yenilebilir köpük haline getirilerek, sütlü köpüklü espresso olarak size sunuluyor.

Üstelik Cino ile bu pahalı kahveyi yaratmak yaklaşık dört dakika sürüyor ve görüntüyü kahve üzerine işlemek için tatsız gıda renklendiricileri kullanılıyor.

Tea Terrace'ın sahibi Ehab Salem Shouly Reuters bu yenilikle alakalı; "Sosyal medyadan dolayı yemek deneyimi tamamen değişti. Artık sadece harika yemekler ve mükemmel hizmet sunmak yeterli değil, Instagram'a da layık olmalı” diyor.

Ülkemizde de çok yakında görebileceğimizi düşündüğümüz bu kahvenin İngiltere'deki fiyatı ise 5.75 Pound, yani yaklaşık 28.6 TL!