Kahvenin sağlığa zarar verip vermediği her zaman merak konusu oldu. Nitekim 16 yıldır devam eden en kapsamlı araştırmalardan biri sonuçlandı.

Kahve bizim kültürümüz de dahil olmak üzere dünya kültürlerinde kendisine önemli yer edinmiş hem geleneksel hem modern bir içecek. Uluslararası bir araştırma ekibi, 10 Avrupa ülkesinde yarım milyondan fazla katılımcıyla dev bir araştırma gerçekleştirdi ve devam eden tüm tartışmalara noktayı koydu.

16 buçuk yıl vakit alan araştırmanın sonunda elde edilen verilere göre, günlük 580 mililitreden fazla kahve tüketen erkek bireylerin hayatını kaybetme ihtimali, hiç kahve içmeyenlere göre %12 daha düşük. Kadınlarda ise bu oran %7 olarak hesaplandı.

Araştırma süresince durumlarda değişkenlik yaratması muhtemel olan beslenme düzenleri, sigara bağımlığı gibi faktörler göz ardı edildi. Kısaca uygun miktarda kahve tüketen bireylerin hastalık sonucu ölme ihtimalleri daha düşük. Araştırma ekibinin lideri Marc Gunter, "Uzun süre gözleme dayalı araştırmaların sınırlı olması nedeniyle kahve içilmesi veya içilmemesi yönünde tavsiye veremiyoruz" dedi. Ancak kendisi günde 3 fincan kahve tüketmenin sağlığa zararlı olmayacağını belirtiyor.

Günümüzde, dünya genelinde günde 2,25 milyar fincan kahve içiliyor.