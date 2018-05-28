Kalbi Olan Oynamasın: Beware'in Demosu Çıktı!

2 yıldır geliştirilme süreci devam eden ve ilk adı Driving Survival olan Beware'in herkese açık şekilde oynanabilir demosu yayınlandı.

Günümüzde farklı oyun türlerini bir araya getiren yapımlarla pek fazla karşılaşmıyoruz. Bu açıdan hem sürüş mekaniklerini başarılı yapması gereken hem de korku öğelerini potasında eritmeyi hedefleyen Beware karşımıza çıkıyor.

2 senelik geliştirme sürecinin ardından demoya kavuşan oyunun en dikkat çekici iki yönü var: Atmosfer ve sesler. Açıkçası sürüş mekanikleri hoşumuza gitmiş olsa da araca saldıran yaratıkların tasarımları hiç de iç açıcı gelmedi.

Cama çarpan su damlalarındaki detaylar dahi insanı geriyor bu oyunda. Eğer siz de Beware'e bir şans vermek isterseniz, buraya tıklayarak 1GB boyutundaki demoyu bilgisayarınıza indirebilirsiniz.