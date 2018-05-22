Kalbi Olan Uzak Dursun: 81 Bin TL'lik Düşme Testi! (Video)

Tom's Guide, toplam değeri 81 bin TL olan 12 farklı akıllı telefonu bir drone yardımı ile tek tek 30 metre yüksekliğe çıkarıp aşağı bıraktı. Teknoloji meraklılarına kalp krizi geçirten görüntüleri aşağıdan izleyebilirsiniz.

Günümüz akıllı telefonlarının, geçmişte kullanılan analog modeller kadar dayanıklı olduğunu söyleyemeyiz. Bunun en büyük nedenlerinden biri de üreticilerin özellikle amiral gemilerinde kablosuz şarj desteği sunmak için cam arka panel kullanıyor olmaları. İki cam arasına sıkışmış bir telefonun en fazla ne kadar dayanıklı olabileceğini siz de tahmin edebilirsiniz.

Tom's Guide, daha önce bir dayanıklılık testi gerçekleştirerek hangi akıllı telefonların düştüklerinde daha fazla hasar aldıklarını ortaya çıkarmış, hatta bir puan tablosu dahi oluşturmuştu. Tablo birebir gerçeği yansıtmıyor olsa da Motorola Moto Z2 Force’un rakiplerine göre çok daha dayanıklı olduğu aşikar.

Tom's Guide, söz konusu düşme testini desteklemek için ilginç ve ekstrem bir test daha gerçekleştirdi. Toplam değeri 18 bin dolar, yani vergiler hariç 81 bin TL olan 12 farklı akıllı telefonu bir drone yardımı ile 30 metre yüksekliğe çıkaran Tom's Guide, telefonları tek tek bu yükseklikten aşağı attı.

Elbette ki bu testin günlük yaşamda bir karşılığı yok. Dolayısı ile bu videoda en fazla hasarı alan akıllı telefon siz düşürdüğünüzde hiçbir hasar almayabilir. Yine de her iki videoda da öne çıkan detay, Moto Z2 Force’un dayanıklılık konusunda bir adım önde yer alması oldu. Fakat bu durum, tüm telefonların tuzla buz olduğu gerçeğini değiştirmiyor.