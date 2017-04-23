Kalbi Vücudunun Dışında Atan Bebek ile Tanışın!

Hindistan'da geçtiğimiz günlerde kalbi vücudunun dışında atan bir bebek dünyaya geldi.

Batı Hindistan'ın Khajuraho kentinde, Prem Kumari isimli 22 yaşındaki genç anne 5 Nisan'da dünyaya oldukça güzel bir bebek dünyaya getirdi. Ancak minik bebek oldukça nadir görülen bir rahatsızlığa sahip. Bebeğin kalbi, göğüs kafesinin hatta vücudunun dışında atmakta.

Ectopia Cordis denilen rahatsızlık, kalbin anormal biçimde kısmen veya tamamen göğsün dışında olması olarak bilinmekte. Doktorlar bir an önce küçük kızın kalbine müdahale edilip, bir operasyon gerçekleştirilmediği takdirde maalesef çok uzun süre hayatta kalamayacağını ifade etmekteler. Umarız başarılı bir operasyon geçirip, sağlıklı güzel bir yaşam sürer minik!