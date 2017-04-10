Kaldırılan Pepsi Reklamının 'Kapitalizm Karşıtı' Enfes Yeni Versiyonu!
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Kaldırılan Pepsi Reklamının 'Kapitalizm Karşıtı' Enfes Yeni Versiyonu!
Reklamı kaldıran Pepsi, kullanıcıların ellerinde yer alan uğraşlara engel olamadı.

Kapitalizmin gücü, her geçen gün katlanarak artmaya devam ediyor. Belirli bir tabakanın, çoğunluğun kazancından çok daha fazla olduğu bir toplumda yaşıyoruz. En zirvede, kimsenin sırtından geçinmeyen kişi kimdir bilinmiyor ancak dünyada yer alan bir kişi hariç, kapitalizm düzeninde bir hayat geçiriyoruz diyebiliriz. Burada önemli olan, bu sistemin kaçıncı katmanında olduğumuz. 1988 yılında çıkan They Live isimli filmde, kapitalizmin ve genel dünya sisteminin çok ağır bir eleştirisi yapılmıştı. Kapitalizm hakkında fikir sahibi olmak isteyen kullanıcılar bu filmi izleyebilirler.
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Pepsi’nin kısa süre önce yayınladığı fakat daha sonra kaldırdığı reklamını duymuşsunuzdur. Kısaca özetlemek gerekirse Pepsi reklam konusu olarak 'almaması' gereken bir konuyu ele almıştı. Reklamda yer alan güneş gözlüğü sahnesinde, dünya sistemi konusuna değinilmiş ve çok güzel görsellerle gerçekler gözler önüne serilmişti.
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YouTuber Flea Market Socialist, “C O N S U M E” ismi ile çıkardığı videosunda, Pepsi’nin geri çektiği videonun bir kısmı ile They Live filminin konseptini birleştirmiş. Açıkçası, ortaya başarılı bir işin çıktığını söylemem gerekiyor. Pepsi videosu aracılığı ile amaçlanan videonun doğru kitlelere ulaşması da hoş bir durum oldu.

2. El Telefon Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler (Sakata Gelmeyin!) Videomuzu İzlemek İçin Buraya Tıklayın!
Kaynak : http://io9.gizmodo.com/video-channels-they-live-to-criticize-pepsi-ad-1794153540
Etiketler: pepsi, kapitalizm
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