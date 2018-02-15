Nitelikli okullara kaydolabilmek için girilecek merkezi sınavın ve mahalli yerleştirme sistemine dair yönetmelik, Resmi Gazete'de yayınladı. Yeni liselere geçiş sistemi, gelecek öğretim yılından itibaren yürürlüğe girecek.

Kaldırılan TEOG’un yerine geleceği açıklanan mahalli yerleştirme sistemi ve merkezi sınavın işleyişi, Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik ile belli oldu. Yönetmeliğe göre MEB, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına öğrenci yerleştirmek için bir merkezi sınav gerçekleştirecek.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın yaptığı açıklamalara göre ‘nitelikli okul’ olarak tanımlanan ve sadece merkezi sınav ile girilebilen bu okullar, ülke genelindeki tüm liselerin yalnızca %10’unu oluşturuyor.

Yönetmelik, ortaöğretim kayıt alanı olarak tanımlanan mahalli yerleştirmenin tanımını da yaptı. Buna göre ortaokulu veya imam hatip ortaokulunu bitiren öğrenciler, ortaöğretim kayıt alanı içindeki okullara veya kayıt alanı dışındaki pansiyonlu okullara yerleşebilecekler. Özel temel lise öğrencilerinin ortaöğretim kurumlarına nakil ve geçişleri ise Talim ve Terbiye Kurulu’nun (TTK) ilgili kararlarına göre gerçekleşecek.

Yönetmelikte yer alan maddelerin ne zaman yürürlüğe gireceğini belirten ‘geçici madde’ ise tartışmalara neden oldu. ‘Bu yönetmelikte yer alan yerleştirme, nakil ve geçişlere ilişkin hükümler, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılından itibaren ortaokul ile imam hatip ortaokullarının 8 inci sınıfını tamamlayıp ortaöğretim kurumlarına yerleşen öğrencileri kapsar’ maddesi, sendikalar ve eğitim uzmanlarınca yeni sistemin ancak önümüzdeki yıl yürürlüğe girebileceği şeklinde yorumlandı.