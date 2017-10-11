Kalifornya'da Sürücüsüz Araçlar Resmen Trafiğe Çıkabilecek!

Kalifornya Motorlu Araçlar Departmanı, sürücüsüz otomobillerin kendi başına trafiğe çıkması için yeni bir yönetmelik önerdi.

Otomobil üreticileri ve teknoloji şirketleri için büyük bir kazanç olacak yönetmeliğin çalışmalarına 2017 yılı başlarında başlanmıştı. Taslak çalışmaları başladığın şirketler bir araya gelerek yazılımsal belirsizlikleri gidermeye çalışmışlardı. Çarşamba günü yayınlanması beklenen öneri, önce halktan yorum alması için 15 gün bekleyecek. Motorlu Araçlar Departmanı, daha sonra yeni kuralları eyalet hükümetine sunarak 2018 yılında hayata geçirilmesini isteyecek.

Bu arada Kalifornya'da sürücüsüz araç testi yapan 42 şirket bulunduğunu da belirtmekte fayda var. Kalifornya Ulaşım Sekreteri Brian Kelly, yaptığı bir basın açıklamasında, "Kaliforniya'daki potansiyel olarak hayat kurtarıcı bu teknolojinin gelişimini ilerletmede ve bir sonraki adımımızı almaktan büyük mutluluk duyuyoruz." diyerek öneriye destek verdiklerini üstü kapalı olarak belli etmişti.

Ancak her ne kadar sürücüsüz araçların başarısını test sürüşlerinde görsek de trafiğe resmen çıkmalarına hiç rastgelmemiştik. Bu da sürücülerin tam olarak neyle karşılaşacaklarını bilmemesi demek. Şirketlerin bu noktada, otomobillerin, devletin trafik yasalarına uyacak şekilde tasarlandığını onaylamaları ve yapılan testler hakkında önceden bildirimlerde bulunması gerekiyor.

Federal düzeyde, Temsilciler Meclisi, oybirliği ile otomobil üreticilerinin ilk yılında 25 bin araç kullanmasına izin veren Self Drive Act'ı onaylamıştı. Bu sayı ilerleyen üç yılda 100 bin rakamına ulaşabilecek.

Tasarının geçmesi kesin gözüyle bakılsa da hala senatoda oylanması gerekiyor. Bununla birlikte araçların trafiğe çıkmasına itirazlar da gelmiyor değil. Tüketici İzleme Örgütü, araçların Amerikan Ulusal Trafik Güvenlik Kurulu standartlarını geçene kadar sürücülü olarak kullanılması gerektiği çağrısında bulundu.

Örgüt diğer açıklamalarda, sürücüsüz araçlarda Federal Motorlu Taşıt Güvenlik Standarları'nın hiçbirinin bulunmadığını da söyledi. Evet arkadaşlar Amerika'da sürücüsüz araç tartışmaları bu boyutta. Peki siz sık sık trafik kavgalarının ve korna gürültülerinin olduğu ülkemiz yollarında sürücüsüz araçlar görmek ister misiniz?