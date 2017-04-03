Kaliteli Pvp Serverler Arayışınızı Sonlandıracak Web Sitesi: Lisamt2

Lisamt2 ile kaliteli ve sağlıklı Pvp serverler bulmak, eskisine göre artık çok daha kolay olacak.

2017'nin ilk çeyreğini geride bıraktığımız bu zamanda can sıkıntısı, eğlence, zevk derken oyunlara, özellikle de online mmo tarzı oyunlara ilgi yoğun şekilde arttı. Zamanın popüler oyunu olan bir zamanlar büyük ödüller alan Metin2 TR'nin pvp serverler versiyonu, sizleri eğlencenin zirvesine çıkarıyor.

Oyun oynarken bile oyuncu tercihleri farklılık gösteriyor. Bunu metin2 pvp serverler oyuncularında çok rahat görebiliyoruz. Neden diye sorarsanız; oyuncu tercihini etkiliyen server sahiplerinin sunduğu dosya farklılıkları oldu. Tr tipi severler derken emek serverler, ws'lik pvp serverler'in de ardı arkası kesilmedi. Böyle olunca oyuncular hangi pvp'yi seçeceğini bilemiyorlar ve pvp serverler'de oyuncular sürekli server değiştirip duruyorlar. Bu da server sahiplerini büyük ölçüde etkiliyor.

Pvp serverler nasıl sektöre hitap ediyor onu biraz açıklayalım:

-Öncelikle daha basit bir oyun seçeneği sunuyor. Oyuncuların ücretli olarak alacağız nesne efsunlarını ücretsiz npc adı verilen moblarda alıyorlar.

-Kasılmak daha basit ve buda oyuncunun ws (düello ) atmasına direk olanak sağlıyor.

-Daha ucuz ve daha kaliteli sunucularda barınıyor.

-Lonca turnuvaları her hafta düzenli olarak yapan metin2 pvp oyunları da var, bu da rekabeti zirveye taşıyor.

Pvp Serverler Nasıl Bulabilirim?

Pvp serverler'in günümüzdeki sayısı on binleri aşmıştır, şaka gibi ama gerçek bir durumdan bahsediyoruz. Bunun sebebi bilinçsiz açılan pvp serverler ve bilişim adı verilen kuruluşların sigara parasına server oyunu satmasıdır. Böyle bir durumdan zaten sağlıklı bir pvp beklemek hayal olur. Tabii kaliteli pvp serverler de var, onları bulmanın yolunu da sizlere anlatacağız. Lisamt2.com projemiz tam olarak burada başlıyor. Sektörün en kaliteli metin2 pvp serverlerini tanıtmak için açılan ve 2016 yılının başında sektöre bomba gibi giren site, Google'ın gözünde de önemli yerlere geldi. Site, pvp serverler tanıtımının yanı sıra bir de oyuna girerken oyuncuların yaşadığı sorunları tek tek öğrenip, çözümlerini detaylıca resimli ve videolu olarak anlatıyor. Bu sayede çözümler bulundukça oyuncu sayısı da artış göstermiş oluyor.

Pvp serverler ararken kurumsal olmasına da dikkat etmeniz gerekiyor. Kurumsal olarak açılan pvp serverler'de kapanma derdi olmaz, lagsız serverler de diğer bir tercihiniz olsun. Daha detaylı bilgilere ulaşmak için Lisamt2.com'a muhakkak uğramalısınız.