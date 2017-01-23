Kalp Atışları, Yeni Kimlik Doğrulama Yöntemi Olacak!

Parmak izi ve retina taramasından daha etkili bir kimlik doğrulama yöntemi aranırken kalp atışları, şu andaki kimlik doğrulama yöntemlerinden çok daha verimli olmasıyla ön plana çıkıyor. Ayrıca kimlik doğrulama için kalp atışlarını kullanan Nymi Band adlı bir giyilebilir cihaz da uzun süredir piyasaya da bulunuyor.

Çeşitli uygulamalara ve cihazlara erişimde daha karmaşık ve daha özgün bir kimlik doğrulama yöntemi sürerken New York’taki Birmingham State Üniversitesi’ndeki bir grup araştırmacı, bunun için kalp atışlarından yararlanmak adına birtakım çalışmalar yürütüyor.

Zaten halihazırda çoğu giyilebilir cihaz, kalp atışlarını takip edebiliyor. Yani kalp atışlarının bir kimlik doğrulama yöntemi olarak kullanılabilmesi için sadece eşsiz bir biyometrik anahtara dönüştürülmesi gerekiyor. Bu anahtar, akıllı telefonların kilidini kaldırmak, sosyal medya hesaplarına ya da bankacılık uygulamalarına giriş yapmak için kullanılabilir. Kalp atışı, parmak izinden daha eşsiz olduğu için daha iyi bir kimlik doğrulama yöntemidir. Ayrıca diğer doğrulama yöntemlerine göre daha az enerji gerektirdiğinden, batarya ömrüne de katkı sağlar. Ancak kişinin gergin ya da yorgun olması, bu kimlik doğrulama yönteminin gerçekleştirilmesinin önüne geçebilir.

Tam da bu bahsettiğimiz işlemi gerçekleştirebilen bir giyilebilir cihaz bulunuyor. Nymi Band adındaki bu akıllı bileklik, Apple’ın Touch ID’sinin yanı sıra, kalp atışı kimlik doğrulama yöntemini kullanıyor. Cihaz, biyotmerik anahtarı Bluetooth ve NFC kullanarak aktarıyor ve kalp atışıyla kimlik doğrulama yöntemini birçok cihaz ve uygulama için mümkün kılıyor.

Yavaş yavaş parmak izi taramasının akıllı telefonlarda standart hale geldiğini, hatta retina taramasının da bir kimlik doğrulama yöntemi olarak akıllı telefonlara eklendiğini düşünürsek, yakın bir zamanda kalp atışlarının yaygın bir kimlik doğrulama yöntemi haline gelmesi sürpriz olmaz.