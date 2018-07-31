Kalp Krizinin Tedavisi Fotosentezde Saklı Olabilir

Stanford Üniversitesi'nde farelerin kalbine enjekte edilen fotosentez yapan mikroorganizmalar, geleceğin tedavi yöntemi olabilir.

Gencinden yaşlısına herkesin başına gelebilecek en ölümcül rahatsızlıklardan biri olan kalp krizi zaman zaman trajik can kayıplarına sebep olabiliyor. Özellikle ailesinde benzer rahatsızlıklar geçiren kişiler genetik olarak daha yatkın olduğu bu sinsi rahatsızlık, erken teşhis ve risklerin belirlenmesi durumunda daha kontrollü bir şekilde ele alınabilse de henüz tam anlamıyla kesin bir tedavisinin olduğunu söylemek pek mümkün değil. Yine de acil durumlarda yapılan doğru müdahaleler pek çok insanın hayat için yeni bir şans yakalamasına olanak sağlamaya devam ediyor.

İlk yardım müdahalelerindeki başarılı gelişmeler bir yana Stanford Üniversitesi’nde görevli Profesör Doktor Joseph Woo, oldukça farklı bir bakış açısı ile kalp krizinin etkilerini minimuma indirecek bir çalışmanın temellerini attı. Woo, kalp kasları hasar görmüş ancak hala canlı fareler üstünde yaptığı deneyde, farelerin kalbine fotosentez yapan mikroorganizmalar enjekte ederek oldukça başarılı bir sonuca ulaştı. Kalbine bu mikroorganizmalar yerleştirilen fare kalpleri 20. dakika itibariyle iyileşme belirtileri göstermeye başlamış ve 45.dakika itibariyle kalplerde oluşan hasar tamamiyle ortadan kalkmıştır.

Bu gelişmeyi bahsi geçen mikroorganizmaların fotosentez yolu ile ürettiği oksijen ve besinin kalp kasları üstünde onarıcı bir etkisi olmasına bağlayan Woo, özellikle kalbe enjekte edilen bu mikroorganizmaların alışılmışın aksine enfeksiyona sebep olmaması ile tıp dalında oldukça önemli bir gelişmenin ilk adımını atmış olabilir. İşlevsel olarak anında müdahale edilmesi gereken kalp krizi için şimdilik yeterince işlevsel bir çözüm olduğu söylenemese de öğrenilen bilgi gelecekte birçok ufku açacak, tedavi sürecini çok daha pratik bir hale getirebilecektir.