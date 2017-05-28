Kalp Pilleri, Siber Saldırılara Karşı Savunmasız!

Yapılan yeni araştırmalar, tıbbi cihazların siber saldırılar karşısında ciddi derecede savunmasız olduğunu gösteriyor.

Teknolojinin yaşantımıza dahil olduğu her gün, yazılım hatalar ve bilgisayar korsanları gibi şeylere karşı olan savunmasızlığımız arttığı gibi bu şeylerin bizlere verebileceği hasarlar da çok ciddi boyutlara çıkabiliyor. Üstelik bu durum sadece kullandığımız bilgisayarlar, ya da mobil cihazlar ile sınırlı değil, insülin pompaları ve kalp pilleri gibi doğrudan vücudumuza koyduğumuz teknolojik, tıbbi cihazları da kapsamakta. Ve yapılan araştırmalara göre, akıllı evlerde bulunan cihazlar hackerlara karşı ne kadar savunmasızsa, kullandığımız tıbbi cihazlar da aynı şekilde savunmasız durumdalar.

WhiteScope adlı güvenlik şirketi ile birlikte ortak bir çalışma yürüten araştırmacılar, dört farklı üreticiye ait kalp pili ve defibrilatör gibi cihazlar ile bu cihazları takip edip kontrollerini sağlayan ve hastanelerde kullanılan tıbbi cihazları incelediler. Ve bu incelemeler sonucunda kalp cihaz sistemlerinin kodlarında tam 8,000 adet farklı açık bulunduğu ortaya çıkmış.

Ortaya çıkan sonuçlara göre, dört üreticinin de tıbbi cihazlarının yazılımları güncel değil. Üstelik yazılımlarında pek çok açık bulunan cihazların, hastalara ait verileri depoladığı sistemde de bir şifreleme bulunmuyor. Bu bulgulardan sonra kalp pillerinin ciddi sorunlarla karşılaşabileceğini belirten araştırmacılar, bu sorunların dünya genelinde ciddi boyutlara çıkabileceğinden de endişeliler.

Bildiğiniz gibi bir süre önce Wanna Cry siber saldırısı tüm dünyayı etkilemiş ve başta İngiltere olmak üzere pek çok ülkenin sağlık kuruluşu, bu saldırıdan en fazla etkilenen yerler olmuşlardı. Bunun sebebi ise saldırının hem sağlık kuruluşlarının veri tabanlarını hem de tıbbi cihazlarını doğrudan etkiliyor ve kullanılamaz hale getiriyor oluşuydu.

Bu tarz saldırılar şiddetlerini arttırır ise, tıbbi cihazların devre dışı kalması ardından başta kalp pili olmak üzere pek çok teknolojik tıbbi cihazı vücudunda barındıran kişi de hayati tehlike ile burun buruna gelebilir.