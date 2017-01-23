Kalp Rahatsızlıklarını Tarihe Karıştıracak Bir Robotik Yapı Geliştirildi!

Bilim adamları, dünyada her yıl milyonlarca kişinin hayatını kaybetmesine neden olan kalp yetmezliğine karşın robotik mimariyi kullanıyor.

Kalp yetmezliği çağımızın en büyük ölüm nedenlerinden biri. Yetmezlikte, organın işleyişi düzensizdir ve maalesef hiç beklenmedik anda ölüme sebebiyet verebilir. Elbette bu tür hastalar için en önemli seçenek kalp naklidir ama gereken kalbi zamanında bulmak çok zor. Nakil gerçekleşse bile maalesef hasta, ömrünün geri kalanı boyunca doku reddi gerçekleşmemesi için ilaç kullanmak zorunda kalıyor.

Kalp işlevlerini düzenlemek için yeni bir yumuşak robot kolu üretildi ve organ nakli için yıllarca beklemek zorunda kalan hastalarının hayatları kurturulabilir.

Özelleştirilebilir silikon cihaz, hasar gören organın çevresini sarıyor ve atımlarla senkronize olarak olarak bükülüyor. Son hayvan testleri sonrasında, robotik parçanın kalp işlevlerini mükemmel seviyelere geri döndürdüğünü saptandı.

Buluşun öncülerinden İrlanda Ulusal Üniversitesi'nden Ellen Roche, "Bu araştırma çok önemli. Çünkü kalp yetmezliği geçiren hastalar, gereken organa ulaşamadan önce hayatlarını kaybedebiliyor." ifadeleri kullanırken, sözlerine şu şekilde devam ediyor:

"Yumuşak robotik cihazlar yumuşak doku ile etkileşime girmek ve işlevin güçlendirilmesine yardım edebilecek bir çözüm. Bu da iyileşme olasılığını muazzam ölçüde yükseltiyor."

Kalp yetmezliğinin yaygınlığı konusunda size bir fikir vermek istiyoruz. Sadece ABD'de her yıl bir milyon yeni kalp yetmezliği vakası saptanıyor ve hastalığınız, yeni bir kalbe ihtiyaç duyacak seviyedeyse, en az 6 ay sürecek bir "organ nakli bekleme" listesine sokuluyorsunuz. O da eğer şanslıysanız; zira, obezite, şeker gibi hastalıklar ve enfeksiyonlar listede gerilere düşmenize neden olabilir. Türkiye'de de durum çok farklı değil.

Transplantasyon(nakil) için uzun süre beklerken hastaları canlı tutmak için farklı cihaz türleri bulunuyor ancak bunlar pek ideal mimariler değil. Ventriküler yardımcı cihazlar(VAD'ler)çok fazla yan etkiye hatta ölüme yol açabiliyor.

Kan pıhtılaşması konusunda endişelenmeniz şart, zira kan inceltici kullanmalısınız. Kan inceltici ilaçların yan etkileri de korkunç olabiliyor.

Ayrıca enfeksiyonları da göz ardı etmemelisiniz. Basit bir enfeksiyon; kalbin sağ ve sol ventrikülleri arasında bir dengesizlik oluşturabilir.

Roche ve ekibi, kan akışıyla temas etmeden ancak organı saran bir robot kılıfı icat etmişler.

İnce silikon cihaz kalbin dış kas katmanlarını taklit edecek şekilde tasarlanmış ve örneğin kalbinizin sol bölümünde bir zayıflık varsa, tek bir yere göre uyarlanabiliyor. Yani cihaz, o bölgeye daha fazla destek veriyor.

Cihaz, kalbi doğal ritimlerine göre sıkıştıran ve serbest bırakan kısımları güçlendirmek için hava kullanan harici bir pompaya bağlı. İnsanlarda henüz test edilmediğinden, enfeksiyon riski belirlenmiş değil. Ancak bu sorunun da aşılacağını düşünüyoruz. Kısacası yeterli ödenek ayrılırsa ve çalışmalar yoğunlaşırsa, milyonların hayatı kurtulabilir.