Kalp Ritminize Göre Tepki Veren Korku Oyunu: Bring to Light

VR Oyun teknolojisine yeni bir soluk getiren Bring to Light, yapay zeka teknolojisi ve kalp ritimlerinizi ölçen bir cihaz yardımı ile sizi korkutmak için sonuna kadar gidecek.

Şimdiye kadar yaşadığınız oyun deneyimlerini unutun. Red Meat Games eşi görülmemiş bir oyun projesi ile oyun dünyasının çehresini değiştirmek için geliyor. Bring to Lights adlı VR oyununa kalp monitörü destekliği ekleyen ekip; AI teknolojisini, VR teknolojisini ve kalp atış hızı monitör’ünü bir araya getirerek eşi görülmemiş bir oyun deneyiminin peşinde.

Oyuna trajik bir kaza sonucu hayatta kalan tek kişi olarak başlıyoruz. Ansızın kendinizi terk edilmiş karanlık bir metro’da bulacağınız Bring to Lights’da özgürlüğünüze ve ışığa tekrar kavuşmak için yaşam mücadelesi vereceksiniz. Pek tabii bu mücadele düşündüğünüz kadar kolay olmayacak; ansızın çarpan kapılar, tuhaf yaratıklar hiç ummadığınız anda karşınızda belirebilir.

Yalnızca VR teknolojiyle bile gayet ürkütücü olmaya başarabilme potansiyeli barındıran bu oyun geliştirdiği kalp atış hızı desteği ile tepkilerini ve olay örgüsünü kalbinizin durumuna göre belirliyor. Sakin bir anınızda çalan bir müzik ile kalbiniz hızlandığı anda sizi daha da heyecanlandıracak müziklerin yanı sıra yapay zeka, eğer fazla sakin ve rahat olduğunuza kanaat getirirse, sizi o an korkutmak için elinden geleni yapacak. Yani bahsi geçen yaratıklar, her an sizin sakinliğinizi bozmak için pusuya yatmış olabilecek.

Bahsi geçen kalp monitör hızı ölçen cihaz oyun dahilinde gelmiyor olsa da Scosche Rhytm ve Polar H10 adlı iki cihaz da internetten ulaşılabilir olacak. Oyun istendiği takdirde VR ekipmanı olmaksızın PC’lerde de oynanabiliyor.