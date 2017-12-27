Kalsiyum ve D Vitamini, Kemiklere Faydalı Değiller

Kemiklerinizi korumak ve güçlendirmek için kalsiyum ve D vitamini kullanmamız gerektiği uzun yıllardan beri söylenen bilimsel bir öneriydi. Fakat yeni bir araştırma, bilinenleri rafa kaldırma iddiasıyla gündeme geldi.

Daha fazla vitamin ve mineral takviyesi olmak, daha sağlıklı bir hayatın parçası. Ancak kemikler konusunda bildiklerimizi kökünden reddeden bir araştırma yapıldı. Tıbbi literatürün, kalsiyum ve D vitamini konusunda sağladığı faydalar hakkında yanıldığı söyleniyor.

Yapılan çalışmaların odağına 50 yaşından büyük yetişkinler alındı. Bu yetişkinlerin sağlıklı olmaları ve kendi başlarına yaşamaları şartı koşuldu. Yani denekler yaşlı fakat son derece sağlıklı insanlardı.

Diğer taraftan kırıklar ve çatlamalar, insanlığın en genel sağlık problemleri arasında yer alıyor. Tedavi süreçlerinde normalden daha fazla güçlü olmak ve beslenmek büyük önem taşıyor. Hatta bazı durumlarda bir kemik çatlağı bile hayati önem taşıyabiliyor. İnsan vücudu yaşlandıkça daha zor iyileştiği için, kemikleri güçlendirmek için kalsiyum ve D vitamini gibi takviyelerin de miktarı arttırılıyor.

Kuzeydoğu Çin’de bulunan Tianjin Hastanesi’nde görevli Dr. Guo Zhao liderliğindeki araştırma ekibi, 2006 yılının sonlarından bu yana raporlanan hastaları mercek altına aldılar. Son 10 yıla ilişkin taranan resmi raporlarda toplam 51.144 hastanın kaydı incelendi. Her bir hasta, kemik kırıklarının tedavi edilmesi ya da yaşlarından ötürü kırılmalarını engellemek adına, kalsiyum ve D vitamini alıyordu.

Kalsiyum takviyelerinin bir plasebo etkisiyle hiçbir ilgisi olmadığı da anlaşıldı. İstatistiksel olarak ortaya koyulan veriler, 14 katılımcı üzerinde özel olarak incelendi. Ne yazık ki bilim insanları kalsiyum desteği konusunda anlamlı bir ilişki ortaya koyamadılar. Ayrıca kalsiyum takviyelerinin, omurga kemikleri ve diğer kemiklerde oluşan kırıklara net bir şekilde fayda sağlamadığı ortaya çıktı.

Araştırmada her katılımcının cinsiyeti, geçmişte yaşadığı kemik kırılmaları, besin düzenlerinde bulunan kalsiyum miktarları, aldıkları kalsiyum takviyesi ilaçlarının dozu verilere döküldü. Takviyelerin yararlı olduğunu gösteren net bir işaretle karşılaşılmadı.

Bir başka deney ise 17 katılımcıyla, vücudumuzun kalsiyumu sisteme dahil etmesi konusunda yardımcı olan D vitamini üzerine yapıldı. Tıpkı kalsiyum testlerindeki gibi D vitaminin de, omurga, kalça ve diğer kemiklerin sağlığında net bir role sahip olmadığı anlaşıldı.

Deneyin son aşamasında kalsiyum ve D vitamini takviyesi aynı anda 13 farklı katılımcıyla birlikte denendi. Daha önceki aşamalarda olduğu gibi istatistiksel bir bağlantı bulunmuyordu. Sonuç her iki takviyenin aynı anda alınması koşuluyla bile değişmedi.

Kalsiyum ve D vitamini konusunda tartışmalar yaratan bu araştırmanın raporunda, yaşlı bireylerin bu iki takviyeyi almaktan vazgeçmemeleri gerektiği vurgulandı. Çünkü dengesiz beslenme ve güneş ışığına daha az maruz kalma gibi şartlarda vücudun ihtiyaç duyduğu azami sınırı takviyelerle alabiliyoruz.

Nihai sonuçlarda, kemiklerini güçlendirmek amacıyla D vityamini ve kalsiyum takviyesi alan sağlıklı yaşlı bireylerin, rutin bir şekilde kemikler için aldıkları bu desteklerin geçersiz olduğu anlaşıldı.