Apple Kameraların Boyutunu Küçültmek İçin Yeni Firma Aldı

Telefonların arkasında (ya da önünde) çıkıntı şeklinde beliren kameraların boyutlarını küçültebilecek bir teknolojinin üretimini yapan InVisage Technologies adlı girişimci firma, Apple tarafından satın alındı.

Apple, ‘InVisage Technologies’ adlı kamera sensörü firmasını satın aldı. InVisage, küçük kamera modüllerinde ışık yakalama alanında uzmanlaşan ‘QuantumFilm Image Sensor’ adlı teknolojisine vurgu yapıyor.

Firmanın teknolojisiyle ilgili yaptığı bir açıklamada şöyle deniyor:

“ Bir QuantumFilm pikselinde ışık, renk filtresi aralığından geçerek, QuantumFilm tabakasındaki quantum noktalarınca tespit edilirler. Metal kablolama, sensörün elektrik devresini temsil eder. Foto hassasiyete sahip katmanın yüksek seviyede konumlandırılmış olması, QuantumFilm pikselinin daha fazla fotonu tespit etmesini, daha fazla elektronu depolamasını (ve dolayısı ile daha fazla fotoğrafik bilgiyi) ve renkleri daha tutarlı şekilde yeniden üretmesini sağlar”

Apple şu anda kameralarının yapımı için genel itibariyle tedarikçi firmalara bel bağlıyor ama, sensörleri çalıştırmak için kendi teknolojisi olan görüntü sinyal işlemcilerini kullanıyor. InVisage’ın kendi teknolojisini tanımlama şeklini göz önünde bulunduracak olursak, Apple’ın küçük alanlı modüllerde mükemmel ışık yakalayabilen, kendine ait kamera modülleri geliştirdiği sonucunu çıkarablriz.

Belki de bu satın almayla birlikte kamera çıkıntılarının olmadığı iPhone’lara dönüş yaparız.