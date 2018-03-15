Hemen herkes Galaxy S9 kamerasının inanılmaz derecede iyi olduğunu söylüyor. Peki Galaxy S9 kamerası, Galaxy S8'e kıyasla ne kadar iyi fotoğraf çekebiliyor?

Samsung, Galaxy S8 kamerasında Galaxy S7’ye göre çok ciddi geliştirmeler gerçekleştirmemişti. Fakat Güney Koreli teknoloji devi, yeni amiral gemisi Galaxy S9 ile birlikte gerçekten büyük bir sıçrama gerçekleştirerek fotoğraf kalitesinde rakiplerinin önüne geçmeyi başardı.

Samsung’un fotoğraf kalitesini bu kadar yukarıya taşımasındaki en önemli neden, çift diyafram teknolojisi. Galaxy S9 kamerası, ortam ışığına göre gerektiğinde f/2.4, gerektiğinde ise f/1.5 diyafram ile fotoğraf çekebiliyor. Bu da fotoğrafların çok daha canlı ve ayrıntılı olmasına neden oluyor.

Galaxy S8 ile karşılaştırmak gerekirse, Galaxy S9 ışığın iyi olduğu yerlerde f/2.4 diyafram kullanıyor. Galaxy S8 ile tek diyaframı olan f/1.7 ile fotoğraf çekiyor. Bu durum Galaxy S9’un daha az pozlama ile fotoğraf çekebilmesini sağlıyor ki bu da fotoğrafların gerçeğe daha yakın renklerde olmasını, ayrıca nesnelerin daha detaylı görünmesini sağlıyor.

Işığın azaldığı ortamlarda ise Galaxy S9, f/1.5 diyaframı ile daha fazla ışık toplayabiliyor. Galaxy S8, f/1.7 diyaframı ile daha az ışık topladığından ISO değerini arttırmak zorunda kalıyor. Bu da fotoğrafın daha bulanık ve daha az ayrıntılı olmasına neden oluyor. İki kameranın sonuçlarını aşağıdaki fotoğraflarla karşılaştırabilirsiniz. (Üstteki S8, Alttaki S9)

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