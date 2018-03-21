OnePlus 6'nın Teknik Özellikleri ve Fiyatı Ortaya Çıktı!

OnePlus 6'nın ayak sesleri duyulmaya başlandı. Merakla beklenen cihazın teknik özellikleri ve fiyatı Çin'de çevrimiçi olarak paylaşıldı.

Çinli akıllı telefon üreticisi OnePlus, son yıllarda geliştirdiği şık ve güçlü amiral gemilerini Samsung, Apple gibi firmalara kıyasla uygun fiyata satışa sunarak adından sıklıkla söz ettirmeyi başardı. Şirketin yeni amiral gemisi olması beklenen OnePlus 6, özellikleri ve fiyatı ile birlikte anavatanı Çin’de ortaya çıktı.

Çin’in sosyal medya paylaşım sitesi olan Weibo’da ortaya çıkan görsel, Apple, Samsung ve Huawei amiral gemilerinin özellik ve fiyatlarının bulunduğu bir listede OnePlus 6’nın da özellik ve fiyatını açıklıyor. Cihaz, şaşırtıcı olmayan bir şekilde rakipleri ile boy ölçüşebilecek donanım özelliklerine sahip. Farklı olan ise rakiplerine yakın bir fiyata sahip olması.

Qualcomm’un en güçlü işlemcisi olan Snapdragon 845’e sahip olan OnePlus 6, 8GB RAM ve 256GB dahili depolama alanı sunuyor. 6.2 inçlik bir ekrana sahip olan cihaz, 16MP birincil, 20MP ikincil olmak üzere çift kamera teknolojisine sahip. Bununla birlikte OnePlus 6, 750 dolarlık fiyatı ile uygun fiyatlı amiral gemisi sıfatından bir miktar uzaklaşıyor.

Yılın başlarında ortaya çıkan bir başka OnePlus 6 sızıntısı, cihazın tasarımını gözler önüne seriyordu. Çentikli tasarımı ile dikkat çeken cihaz, tamamen cam bir gövdeye sahipti ve çift kamera, Galaxy S9+’da olduğu gibi cihazın ortasında ve dik olarak konumlandırılmıştı. Bununla birlikte görseldeki cihaz, 6GB RAM’e ve 64GB depolama alanına sahip.