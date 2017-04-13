Kamera teknolojisi gelişmeye devam ediyor. Gelecekte kamera teknolojisinin, kamera olmadan makine öğrenimi ile gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Kamera sektörü gelişmeye devam ediyor. İleride bir gün insan gözlerinden daha kaliteli telefon kameraları bile çıkaracaklarına inansam dahi şu an için bu durum yalnızca bir hayalden ibaret kalıyor. Telefonlarla birlikte kamera teknolojisinin de çok fazla geliştiğini söyleyebilirim. Telefonların ön plana çıkması, özellikle kameraların daha küçük alanda daha kaliteli görüntüler yakalamasını sağlıyor. İleride kameralar o kadar fazla küçülecek ki, ortada bir kamera kalmayacak. Bu düşünce için ulaşılması zor bir teknoloji olduğunu düşünsek dahi teknolojinin gelişim hızını görünce bu bahsettiğim şeylerin pek uzak olmayacağını söylemek mümkün olabiliyor.

Google, Google Glass’a sığacak kadar küçük bir kameraya ihtiyaç duyduğundan Google X projesi kapsamında Gcam’i duyurmuştu. Gcam şu anda gelişmeye devam ediyor ve Google X projesi kapsamında geleceğin kamera teknolojisi oluşturulmaya çalışılıyor. Kulağa saçma gelmiş gibi gözükse de aslında bundan 40 - 50 yıl önce interneti ve yapabileceklerini anlatsaydınız, muhtemelen herkes sizinle dünyanın dalgasını geçerdi. Normal bir kameranın çalışma prensibine bakacak olursak, fotoğraf çekmek için deklanşöre bastığımız an ışık bilgisi mercekte toplanır ve aldığı fotonları telefonun ya da kameranın anlayabileceği verilere dönüştüren dijital bir sensöre yönlendirir. Sensörden sonra telefona ışık bilgisi kaynak olarak yazılmış ve biz o kaynak dosyadan görüntüyü görmüş oluruz.

İleride makine öğreniminin gelişmesi ile birlikte makine, fotoğrafı çekilmek istenen nesnenin nerede olduğunu, yanında kimlerin olduğunu ve neler yaptıklarını tahmin edecek. Trilyonlarca görüntü kütüphanesi bulunacak kameraların makine öğrenimi ile tahmin yürütmesi gelecekte işimize fazlasıyla yarayacaktır. Bu teknolojiye ne gerek var diyebilirsiniz. Özellikle bozulmuş dosyalar ve bazı alanlarda makine öğrenimine ihtiyaç duyulabilir. Sizin kamera teknolojisi adına gelecekte gelmesini beklediğiniz teknolojiler neler?