Son yıllardaki başarısıyla dikkatleri üzerine çeken Huawei, Samsung ve Apple gibi devlere kafa tutan bir üretici oldu. Firmanın sevilen amiral gemisi serisi P11 ile devam edecek. Bu modelin Şubat 2018’d4eki MWC etkinliğinde tanıtılması bekleniyor.

Huawei bundan iki yıl önce, P9 adında bir cihazı piyasaya sürdü. Firma o zamanlar alternatif üretici konumundaydı ve yıllarca biriktirdiği tecrübeyi, sanki sadece bir cihaz üzerinde kullanmış gibiydi. İnsanlar ilk başta markaya ve ürüne şüpheyle yaklaşsalar da P9’un teknik özellikleri çıktığı dönemin en iyilerinden birisiydi. Çift kamerasıyla, kendisinden yaklaşık olarak 1.600 TL daha pahalı olan iPhone’lara kafa tutuyordu.

Huawei hemen ardından Mate 9 serisini çıkarttı. Artık piyasanın yerini sağlama almış bir amiral üreticisi olmuştu. Haliyle beklentiler yükseldi. Bu beklentiler de P10 ve Mate 10 serileriyle fazlasıyla karşılandı. Günümüzde mobil piyasada satışa sunulmuş olan sadece iki yapay zeka destekli işlemciye sahip cihaz var: Biri iPhone X diğer Mate 10 Pro.

MWC (Mobile World Congress) 2018 etkinliği, önümüzdeki Şubat atında gerçekleşecek ve pek çok dev üretici sahnede yer alacak. Huawei, P10 modelini MWC 2017’de görücüye çıkartmış ve P serisine bu etkinlikle beraber bir takvim belirlemiş gibiydi.

Ortaya atılan iddialar doğrultusunda, P11’in bu takvime uyacağı kesinleşti. 26 Şubat’ta başlayacak etkinlikte Samsung’un Galaxy S9 modellerini de görücüye çıkartması bekleniyor. Dolayısı ile P11’lerin doğrudan S9’lara rakip olacakları söylenebilir.

Teknik özelliklerde elbette hatırı sayılır artışlar yaşanacaktır. Bunlardan en önemlisi ise Snapdragon 845 işlemciye sahip olma zorunluluğu. 2018’de birbirine kafa tutmaya çalışan üreticilerin bu işlemci dışında seçenekleri çok az.

MWC 2018 etkinliği İspanya’nın Barcelona kentinde gerçekleştirilecek. Her yıl olduğu gibi bu yıl da en sıcak haberleri size sunmaya devam edeceğiz, takipte kalın :)