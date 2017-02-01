Kameramanı Gördükten Sonra Sinirlenip Kendisini Paraşüt Gibi Şişirmeye Başlayan Ahtapot
Kameramanı Gördükten Sonra Sinirlenip Kendisini Paraşüt Gibi Şişirmeye Başlayan Ahtapot
Son zamanlarda garip halleriyle haberlerimize konu olmaya başlayan ahtapotlarla ilgili bir enteresan video daha ortaya çıktı.

Ahtapotlar, hayvanlar aleminin kesinlikle en ilgi çekici canlılarından. Geçtiğimiz yıl içerisinde bilim insanlarının bu canlıların DNA’larının dünyaya ait olmadığını açıklaması, başlı başına özel olmalarını sağlamaya yetiyor zaten. Ayrıca Maldivler’de dalış yapan bir Türk dalgıcın başına gelenleri de hatırlıyorsunuzdur. Şimdi yine oldukça ilginç bir görüntüyle karşılaştık.
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Yapılan açıklamalara göre bazı türdeki ahtapotlar, yemek yediği esnada yanına yaklaşan her canlıya ‘dik dik’ bakıp hem korkutma hem de bir savunma mekanizmasını devreye alma amacıyla kendisini bir paraşüt gibi şişirirmiş. 
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Avustralya, Melbourne açıklarında yapılan dalış esnasında çekilen bu görüntüleri aşağıdan izleyebilirsiniz.

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