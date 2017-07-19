Kamerasıyla Drone'lara Rakip Olacak Kağıt Uçakla Tanışın!

Üzerinde bulunan pervane ve kamerayla birlikte adeta evrim geçiren kağıt uçaklar, yeni eğlencemiz olacak.

Son yıllarda akıllı telefonlarla birlikte ünlenen bir başka ürün var. Drone’lar piyasaya çıktıkları ilk günden beri gerek küçük gerekse de büyük bireylerin en çok sevdiği oyuncaklardan birisi oldu. Bununla birlikte unutmamamız gereken bir şey var ki, o da bizler kağıt uçaklarla büyümüş çocuklarız. Ne yaparsak yapalım bu kağıt uçakların verdiği hazzı başka yerlerde bulamayız.

Bugün sizlere bizim neslimiz için en kullanışlı oyuncağı sunuyoruz. Bir akıllı telefon tarafından kontrol edilebilen ve üzerindeki kamerasıyla güzel filmler oluşturmanızı sağlayacak kağıt uçağı tanıtacağız.

POWERUP FPV isimli karbon fiber destekli kağıt uçak, tek bir şarjla 10 dakika boyunca uçabiliyor ve bu sürede 90 metre yüksekliğe ulaşabiliyor. Rüzgarlı koşullarda uçmak için otomotik pilot modu bulunan uçağın video ve ses kaydı yapabilme özelliği bulunuyor. Ayrıca üzerinde yer alan kamera dönebildiği için de birçok açıda görüntüler yakalayabiliyorsunuz. Üstelik bu görüntüleri canlı olarak ürünle birlikte gelen kağıt drone'dan takip edebilirsiniz.

Çatlama ve kırılmaya dayanıklı karbon fiber ve plastik güçlendirmeleri bulunan uçak, Amazon üzerinden 150,20 dolar karşılığında satılıyor.