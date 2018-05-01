İngiltere polisinin yayınladığı bir video, neden alkollü araç kullanmamalısınız sorusunun yanıtı niteliğinde.

Polis tarafından İngiltere'de yayınlanan bir araç içi kamera videosunda, alkollü araç kullanımının ne kadar tehlikeli olduğu görülüyor. İngiltere'de bir sürücü, yasal sınırın çok üzerinde alkol almasına rağmen aracını kullanmaya devam etti. Polislere yakalanan aracın kamerasından yansıyan görüntüler kamu oyuna paylaşıldı.

Yaklaşık bir ay önce, bir İngiliz öğretmen sarhoş olmasına rağmen aracının direksiyonuna geçti. Arabasını park halindeki bir Audi'ye çarptığında, polis araç içi kamerasının bütün yolculuğu kaydettiğini belirledi. Videodaki araç, art arda çalılara çarpıp, kaldırımlara sürtüyor. Sürücünün çok kez kontrolü kaybedip yoldan çıkmasına rağmen yoluna devam ettiği görülmekte.

Büyük bir şans eseri, sürücü herhangi bir insana zarar vermedi. Yapılan alkol testinde sürücünün kanındaki alkol miktarının İngiltere'deki yasal sınırın neredeyse üç katı olduğu ortaya çıktı. Para cezasına çarptırılmasının yanı sıra, iki yıl boyunca trafikten men edilen sürücü, ayrıca 150 saatlik ders almak zorunda.

Polis memuru Nathan Langley yaptığı açıklamada "İnsanların dikkatini çekmeyi düşünerek bu görüntüleri yayınladık. Alkollü olarak direksiyon başına geçmeyi düşünürseniz tekrar düşünün. Ya da daha önce yaptıysanız, bunu tekrar yapmayı düşünmeyin. Bir dahaki sefere sizin de sonunuz aynı olabilir." dedi.