Kamu kurum ve kuruluşlarına sadece 2017 yılında 70 bine yakın siber saldırı gerçekleştirilmesi üzerine harekete geçen hükumet, kamuya alınacak siber güvenlikten sorumlu bilişim personeli sayısını 100'e çıkardı. Bilişim personellerinin maaşı derecesine göre 25 bin TL'yi bulacak.

Geçtiğimiz yıl düzenlenen siber saldırı sayısının 70 bini bulması üzerine hükumet, kamu kurum ve kuruluşlarındaki bilişim altyapılarını güçlendirmek için çalışmalara başladı. Çalışma çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlarındaki büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde çalıştırılacak sözleşmeli bilişim personeli sayısı 100’e çıkarıldı. Meclise sunulan yasa tasarısına göre bilişim personelleri 25 bin TL’yi geçen brüt maaş alacak.

Sunulan yasa tasarısından önce kamuda en yüksek maaşı 11.064 TL ile başbakanlık müsteşarları almaktaydı. Fakat sadece 2017 yılında kamu kurum ve kuruluşlarına 70 bine yakın siber saldırı gerçekleştirilmesi, hükumetin saldırılara karşı daha güçlü bir savunma oluşturmasını zorunlu kıldı. Bu kapsamda kamuda istihdam edecek bilişim personeli sayısı 100'e çıkarıldı ve derecelerine göre alacakları maaş 25 bin TL’yi bulacak şekilde belirlendi.

Fakat tahmin edebileceğiniz gibi kamuda bilişim personeli olmak kolay olmayacak. Bilişim personellerinin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, endüstri mühendisliği, mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması gerekiyor.

Bununla birlikte kamuya alınacak bilişim personelleri için KPSS ve YDS şartı da bulunuyor. Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) alınan KPSS P3 puanının %70'i ile son beş yıl içinde İngilizce dilinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanın %30'unun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanı alan adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacak. Yapılacak olan sözlü ve uygulamalı sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre sözleşmeli bilişim personeli, kamudaki görevine başlayabilecek.