Kamyonculuk mesleğini bitirecek yeni ürünler piyasaya çıkmak üzere. Herhangi bir sürücü yeri bulunmayan kamyonlar, şirketlerin yeni gözdesi olacak.

Kendiliğinden giden otomobiller son dönemlerde iyice popüler oldu, ancak asıl atılım burada olmayacak. Bu sanayinin ilk olarak küçük otomobiller yerine kamyon sektöründe gelişmesi bekleniyor. Büyük taşımacılık şirketleri, kamyon şoförünü işe alarak hem çok yüksek maliyetlerin altına giriyorlar hem de insanların yaptığı kullanıcı hatalarından dolayı ciddi zarar edebiliyorlar.

Gelecekte bu sorunun ortadan kalkmasını bekleyen İsviçreli girişimciler, Einride isimli yeni bir kamyon markası geliştirdiler. Oturma kabini, direksiyon, cam ve insan etkileşimi sağlayacak hiçbir şey bulundurmayan T-pod isimli kamyon, elektrikle çalışarak yakıttan da tasarruf yapacak.

Sürücünün bulunduğu kabin ve arkadan bağlanan römorkla çok daha uzun olması gereken günümüz tırlarının aksine sürücü kısmını da yük alanına sokarak daha küçük bir görünüm elde eden elektrikli T-pod kamyonu, geleceğin eşya taşımacılığını yapacak araçlardan birisi olarak gösteriliyor.

Bu prototip kamyon ilk başta yalnızca İsveç yollarında denenecek. Eğer beklentileri karşılar ve tüm izinler alınırsa da dünya üzerinde kullanıma geçecek.

Bu ve bunun gibi olaylar, makinelerin işimizi elimizden aldığının bir başka kanıtı. Yalnızca Amerika’da 2.5 milyon kamyon şoförü yer alıyor. Böyle aletler türedikçe, bu insanlar farklı işlere yönelmek zorunda kalacaklar ve haliyle yeni iş türleri ortaya çıkacak.