Yozgat'ta tabiri caizse kan duran bir olay yaşandı. Yaşanan olayda, cani koca karısının ailesini ve karısını öldürdükten sonra Facebook'tan canlı yayın yaptı.

Yozgat'tan gelen kan donduran bir haber ile karşınızdayız. Yozgat'ta ayrı yaşadığı eşini ve eşinin ailesini öldüren cani adam, Facebook üzerinden hiçbir şey yokmuş gibi canlı yayın yaptı.Daha sonrasında intihar ederek yaşamına son verdi.

Yozgat'ın Aydınlık ilçesinde meydana gelen olayda bir aileye hayatını kaybetti. Geçimsizlik nedeniyle bir süre önce eşi Sıddık Gököz'ü terk eden Özlem Gököz ailesinin evine yerleşti. 1.5 yaşındaki çocuğunuda yanına alan Özlem Gököz'ün çocuğunu kendine göstermediğini iddia eden Sıddık Gököz, akşam saatlerinde tüfekle eşinin ailesiyle yaşadığı evi bastı.

Cani adam burada; eşini, eşinin babasını ve annesini av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Olay yerinden apar topar kaçan gözü dönen adam, Facebook üzerinden canlı yayın yaptı. Canlı yayında ''Dünyamı yıktılar'' diyen Gököz boş arazide tüfekle intihar ederek, yaşamına son verdi.