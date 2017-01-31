Kan İhtiyaçlarına Cevap Verecek Mobil Uygulama: Kan Lazım

Süleyman Demirel Üniversitesi’nde okuyan iki öğrencinin ortaya çıkardığı Kan Lazım isimli uygulama, Türkiye’nin kan bağışçıları ile acil kan gereksinimi duyan kişileri buluşturuyor.

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Eftal Yurtseven ve Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Serkan Özdemir, Türkiye’nin acil kan ihtiyacına hemen cevap verilmesi, kan bağışı oranını artırmak amacıyla 'Kan lazım' adıyla hazırlanan mobil bir uygulama hazırladı. Kan Lazım uygulaması gönüllüler ve kan ihtiyacı olanlar arasında bağlantı sağlamayı amaçlamakta.

Daha önceden bahsettiğimiz Kan Bağışla isimli projeyle benzer olan, ancak daha efektif olarak hazırlanmış bir mobil uygulamaya dönüştürülen Kan Lazım, ücretsiz olarak ve güvenliğin ön planda olacağı şekilde bir hizmet sunacak.

Peki bu Kan Lazım uygulaması nedir? Ne işe yarar, güvenilir mi? gibi sorularınıza bizzat geliştiricilerin verdiği yanıtlar ile göz atalım;

Nedir Bu Kan Lazım ?

Kan Lazım​ en basit haliyle acil kan ihtiyacında gönüllülere hızlı ve güvenilir bir şekilde bildirim gönderen bir mobil uygulamadır. Uygulamayı indirip kayıt olduğunuz taktirde gönüllümüz olabilir ve yakınlarınızda sizin kan grubunuza ihtiyaç olduğunda size de bildirimler gönderebiliriz.

Neden Kan Lazım App?

Kan Lazım App hiçbir şekilde gönüllü bilgilerini hastane dahil paylaşmaz. Kan Lazım App Hastane arayüzünde sadece hastaneye belirli bir alan içerisindeki istenilen kan grubundaki gönüllü sayısını verir ve kan çağrısı onaylanırsa onlara bildirimler gönderir böylece hiçbir şekilde bilgileriniz 3. Bir kişi ile paylaşılmaz. Konum bilgilerinizi sadece hastanelerimizle mesafenizi ölçmek için kullanmaktayız.Hastane ile koordine çalışan tek uygulama Kan Lazım App’tir.

Kan Lazım Üniversite Temsilcileri ve Kurulumu

Kan lazım App iletişim yeteneklerine güvenen , sosyal yönü gelişmiş ve kendisini geliştirmek isteyen arkadaşlarımızı üniversite temsilciliği veriyor.Kan Lazım app olarak üniversite temsilcilerimizle beraber koordine bir şekilde çalışarak üniversite hastanelerine, kan alma birimlerine KanLazimApp’in ücretsiz kurulumlarını sağlıyoruz ve üniversitedeki nüfus/gönüllü oranlarımızı artırmayı hedefliyoruz.

Temsilcileriniz İle Birlikte Neler Yapıyorsunuz?

-Gönüllülerin doğru zamanda doğru ihtiyaca yöneltilmesi için Kan Lazım Mobil uygulamalardan bahsedip yönlendirmek.

-Üniversite hastanesine arayüz kurulumunu sağlayıp gelişmeleri takip edip gerekli yönlendirmelerde bulunmak.

-Kan Lazım Sosyal platformunu oluşturup üniversite içerisinde bilinir, kullanılır hale getirmek

Kan Lazım'ın Misyonu Nedir?

Öncelikli amacımız acil kan ihtiyacında insanların hayatını kaybetmesini önleyebilmek.

Bunun yanında,

Ülkemizde düzeli kan bağışçı oranı diğer ülkelere göre bir hayli düşük. Avrupa ülkelerinde nüfusun %5’i düzenli kan bağışçısı iken ülkemizde bu oran %1-1.5 seviyelerindedir Ülkemizde kan bağışının faydaları, düzenli kan bağışına teşvik konularında da çalışmalar yürüterek bu oranı diğer ülkelerinde üzerine çıkarmayı hedefliyoruz.

Sonuç olarak hem başarılı hem de güvenilir bir uygulamaya imza atan bu iki kardeşimizi gönülden tebrik ediyoruz. Sizler de kan bağışı konusunda önem arz eden bu uygulamayı aşağıdaki bağlantılardan ücretsiz olarak indirebilir, gönüllü donör olabilirsiniz. Son olarak da buradaki bağlantıdan Kan Lazım'ın Facebook sayfasına ulaşabilirsiniz.