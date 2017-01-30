Kan Tahlili Yapabilen Mobil Uygulama Geliştirildi

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde geliştirilen bir mobil uygulama basit bir şekilde kan tahlili yapabiliyor.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nden Yrd. Doç. Dr. Ümit Hakan Yıldız, bilgisayar mühendisliği bölümü öğrencisi Cihan Toklucu ve kimya bölümü öğrencisi Hakan Berk Aydın tarafından geliştirilen bir mobil uygulama özel bir kağıt yardımı sayesinde kanı analiz ederek kan tahilili yapabiliyor.

Hem kanın analiz edildiği süreyi kısaltarak tahlil sonuçlarının daha erken elde edilmesini sağlayan hem de mevcut kan tahlillerine göre daha ekonomik olan bu yazılım testleri özel bir kağıt üzerinden gerçekleştiriyor. BİORGB ismi verilen bu uygulamadan kamera yardımıyla HIV virüsü, Hepatit B ve Hepatit C gibi hastalıklar anlaşılabiliyor. Uygulama tahlil sonuçlarını ise bir grafikle veriyor.

Bu uygulama henüz tam olarak canlıların kanı üzerinde uygulanmıyor ancak yapay kanla yapılan tüm testlerde olumlu sonuç alınmış. Ekibin şimdiki hedefi ise uygulamayı günlük kullanıma hazır hale getirerek kan tahlili yapılan lobaratuvarların hizmetine sunmak.