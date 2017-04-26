Kanada, 2020'ye Kadar 4000 Kişiye Karşılıksız Para Ödeyecek!

Pilot deneme olarak planlanan süreç, daha önceki denemeler gibi düşük gelirli vatandaşları hedef alacak.

Finlandiya, Hollanda ve ABD’nin San Francisco ve Kaliforniya eyaletleri, vatandaşlarına düzenli olarak aylık ödenek verilmesine ilgili çalışmalarıyla ön plana çıkmışlardı. Şimdi Kanada da temel gelir denemesi çalışmalarını planlıyor. Bu baharda yapılacak ve üç yıl sürecek olan Ontario Temel Gelir Pilot Denemesi’nin yeni detayları açıklandı.

Ontario ilindeki üç bölgede toplam 4.000 kişi mevcut maaşlarına dayalı olarak ek gelir elde etmeye başlayacak. Eğer 10.000 dolar üzerinde kişisel yıllık gelir söz konusu ise -örneğin 17 bin dolar gibi- kazanılan ek gelirin% 50'sinin bu rakamdan çıkarılacak. Mesela, mesleklerinde yılda 10.000 dolar kazanan bir kişi, temel gelir desteği ile 11.989 dolar ek alacak ve toplam geliri 21.989 doları bulacak.

Uygun nitelikli alıcılar, 18-64 yaşları arasında olacaklar ve katılan vatandaşlar düşük gelirli olmaları şartı ile kabul edilecekler. Denemeye katılan vatandaşlar ise rastgele seçilecekler. Pilot uygulamanın hedefi, hükümetin insanları ekonomik olarak rahatlatması şeklinde açıklanıyor. İnsanlar yiyecek, ulaşım, giyim ve altyapı gibi temel giderleri karşılamak için aylık çekler alacaklar.

Birkaç ülke, Kanada ile birlikte temel gelir denemeleri yürütüyor:

Finlandiya hükümeti pilot programını 1 Ocak 2017'de başlattı ve ayda 590 doları işsiz vatandaşlarına süresiz olarak veriyor. Hollanda'daki çeşitli şehirlerde 250 kişi yakında iki yıl boyunca aylık 1,100 dolar alacak. Kenya'daki yardım derneği, temel gelir hakkındaki ilk uzunlamasına verileri toplamayı amaçlayan 12 yıllık bir çalışmanın deneme sürümünü başlattı. Evet, Kenya!

Temel gelir kavramı, 1960'lardan beri var olan ekonomik bir anlayıştır. O zamandan beri çeşitli araştırmacılar ve hükümet yetkilileri, karışık sonuçlar veren temel gelir deneylerini yürüterek “vatandaşlık maaşı” sürecine geçmeye çalışıyorlar. Bununla birlikte genel olarak, ekonomik verilerin temel gelirin lehine yattığı görülüyor.

2016 yılının sonlarında yayınlanan bir araştırma, koşulsuz nakit transferi alan kişilerin, para almayan insanlara göre daha az uyuşturucu ve alkol kullandığını ortaya koydu. Bu politikaların insanları tembelleştirdiğini varsaymak kolay olsa da, araştırmalar bunun tersinin doğru olduğunu ileri sürüyorlar. 2013 yılındaki bir çalışmada insanlar, temel bir gelir elde ettiklerinde ortalama %17 daha uzun süre çalıştılar ve %38 daha yüksek kazanç elde ettiler.

Hükümet tarafından yapılan açıklamada "Herkes Ontario'nun ekonomik büyümesinden yararlanmalıdır. Temel gelir politikası, eyaletimizde daha iyi bir yaşama erişmesi şart olan insanları destekleyecektir” şeklinde çalışma süreci özetlendi.