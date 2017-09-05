Kanada'da Görülen 'Alev Topunun' Gizemi Hala Çözülemedi!

Dün akşam saatlerinde Kanada'da gökyüzünde beliren alev topu, görenlerde büyük endişe yarattı.

Dün gece Kanada’nın Twitter gündemini, gökyüzünde beliren bir alev topu işgal etti. Pek çok Kanadalı Twitter kullanıcısı, gökyüzünde bir alev topu gördüğünü tweetlerle paylaştı.

Kanada’nın en büyük haber medya şirketi olan CBC News de konuyla ilgili çok fazla sayıda e-posta aldıklarını açıkladı. Henüz yetkililer gökyüzünde parlayan nesnenin ne olduğunu ya da bir yere düşüp düşmediğini açıklamadılar.

Bazı kaynaklar, görünen nesnenin bir gök taşı olduğunu iddia etti fakat şu an için teyit edilmedi. Bölgedeki bazı güvenlik kameraları ‘alev topunun’ görüntülerini kaydetti.