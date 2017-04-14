Kanada’da bulunan bir köyün, Kuzey Amerika medeniyetleri arasındakilerin en eskisi olduğu düşünülüyor. Zira köyün tarihi yaklaşık 14 bin yıl öncesine dayanıyor.

Araştırmacıların yaptığı hesaplamalara göre Kanada’da bulunan bu köydeki kalıntılar, ünlü Giza piramitlerinden bile daha eskiler. Köyün geçmişinin Buz Devri’ne kadar uzandığının saptandığını belirten araştırmacılar, söz konusu keşfin medeni uygarlıkların seyrini değiştirecek kadar önemli olduğunu söylüyorlar.

Kuzey Amerika’daki insanların yerleşim yeri olarak belirlediği en eski yerlerden biri olduğu belirtilen köyün tarihi, Heiltsuk Nation olarak da bilinen sözlü tarih anlatılarında da geçiyor.

Victoria Üniversitesi’ndeki Hakai Institute’de görevli olan araştırmacılar, bu verilere Kanada’nın Victoria kentine 310 mil kadar uzaklıkta bulunan Triquet Adası’ndaki kalıntılar üzerinden ulaştılar. Bu kalıntıların balık kancaları, mızraklar ve ateşle yakılan bazı materyaller oldukları belirtiliyor.

Araştırmacıların köyde yaptıkları çalışmaların anlatıldığı haber videosuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.