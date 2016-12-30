Kanada’daki Mühendislerin Mezun Olduktan Sonra Taktıkları Yüzüğün Hüzünlü Hikayesi

Kanada’daki mühendisler, mezun olduktan sonra bir yüzük takarlar. Bunun arkasında ise oldukça hüzünlü ve takdir edilesi bir sebep bulunuyor.

Yapımına 1907 yılında başlanan Kanada’daki Quebec Köprüsü, inşası sırasında yıkılmış ve 75 inşaat işçisinin ölümüne sebep olmuştu. Köprünün yıkılmasının arkasında ise projelendirmeyi yanlış yapan mühendisler yer alıyormuş. Ülkenin mühendislik bölümünden mezun öğrencilere ise, yıkılan bu köprünün çeliğini simgelemesi açısından ‘iron ring’ (demir yüzük) adında bir yüzük verilir ve bu yüzüğün ömür boyu takılması beklenir.

Bu yüzük için bir nevi doktorların ettiği Hipokrat Yemini’nin benzeri tanımlamasını yapabiliriz. Bildiğiniz gibi Hipokrat Yemini hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının mesleklerini onurla uygulayacaklarına dair tarih boyunca ettikleri yemindir. Kanada’daki mühendislerin taktığı bu yüzüğün amacı da mühendislere yükümlülüklerini ve sorumluluklarını daima hatırlatmasıdır.

Tarihsel açıdan ve ideolojik bazda değerlendirdiğimizde, mühendislerin taktığı bu yüzüğün biz de dahil olmak üzere tüm dünya için ne kadar güzel bir örnek olduğunu söylememize gerek yok sanırım.