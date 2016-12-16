Kanada'daki Soğuk Hava, Bugün Mars’tan Bile Daha Düşük Seviyede!

4 mevsim soğuk olmasıyla ünlü Kanada, bugün resmi hava durumuna göre Mars’tan bile daha soğuk!

Güneş'ten tam 227.936.637 km uzaklıkta olan ve insanoğlunun uzay çalışmalarının son dönemde merkezinde olan Mars, −143°C’ye kadar düşen sıcaklığı ve genellikle güneşe olan uzaklığı sebebiyle soğukluğuyla meşhur. Ancak Mars’ta araştırmalar yapan NASA’nın Curiosity adlı aracı, bugün ölçtüğü -8°C sıcaklığı ile en sıcak yerinin -8°C olan Kanada’dan resmen daha sıcak bir gün geçiriyor.

Gece sıcaklığın -75°C’ye kadar düşeceği Mars’ta gündüz olan sıcaklığı bu noktada dünyamızdaki bir koca ülkeden bile daha sıcak bir şekilde olarak ölçülmesi ilk de değil.

Geçtiğimiz sene de benzer şekilde bazı günlerde Kanada’dan sıcak olan Mars, tüm yıl içinde 1-2 defa daha sıcak bir ortama sahip olabiliyor. Ancak maalesef yaşam koşulları açısından ortalama olarak -63°C olan kızıl gezegen, gerçekten soğuk bir ortam olmaya devam edecek.