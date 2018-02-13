Dünyanın önde gelen ekonomilerinden birisi olan Kanada’nın eski Savunma Bakanı, yılların komplo teorisini yeniden ateşleyecek açıklamalarda bulundu. İlluminatinin gerçek olduğunu ve iklim değişikliğini tersine çevirecek bir teknolojiye sahip olduğunu dile getirdi.

Yıllardır dünyayı aslında adlarını hiç öğrenmediğimiz bir grup seçkin insanın yönettiği efsanesine dayanan illuminati söylentileri, belki de uzaylılardan sonraki en büyük komplo teorisinin temelini oluşturuyor. Hatta söz konusu örgütün kökleri, Orta Çağ’a kadar uzandığı iddia ediliyor. Örgüt hakkındaki genel kanı ise karanlık iddialarla sürüp gidiyor. Sosyologların büyük kısmı komplo teorisine olan bu inancın, insanların kolaya kaçma alışkanlığından ileri geldiğini belirtiyorlar.

Yani bir şekilde uzun zamandır gündemi kesintisiz meşgul eden iddialar var. Basit bir Google aramasıyla kitlesel algı yönetimi üzerine yapılan sayısız bulgu ve birbirinden vahşet dolu içeriklere ulaşabiliyoruz.

1963 ve 1967 yılları arasında Kanada’nın savunma bakanlığı görevini üstlenen Paul Hellyer, yaptığı bir açıklamayla gündem yarattı. Örgütün gerçek olduğunu ve dünyayı hala kontrol ettiğini belirten Hellyer, üst düzey devlet görevlilerinin de bu işin içinde olduklarını öne sürüyor.

Dünyanın alarm verdiği 2000’li yıllarda yaşanan en büyük sorunlardan olan iklim değişikliği insanlığın sonunu yavaş yavaş hazırlarken, illuminatinin bunu tersine çevirecek bir teknolojiye sahip olduğunu belirtiyor. Lazarus Effect ismindeki bir internet yayınına konuşan eski bakan, neden iklim değişikliğinin sonlandırılmadığı sorusuna “Çünkü illuminati hala petrol kullanımına destek veriyor” şeklinde bir cevap veriyor.

Hellyer'e göre illuminatinin birçok üyesi, petrol endüstrisinin mali açıdan gösterdiği performans için memnun. Hellyer, "Aslında dünyayı yöneten bu gizli örgüt, petrol rezervlerinin hepsini paraya çevirene kadar durmayacak” diyor. Kendisine göre savaşlar bu yüzden bitmeyecek ve önceliklerimizi değiştirmediğimiz sürece dünya değişmeyecek.

Hellyer, uzun yıllar önce ABD’nin Kanada’daki Manitoba eyaletinde gerçekleşen bir uzaylı kazasına müdahale ettiği iddialarını da gündeme getirmişti. Anlayacağınız adam, Amerika’nın elinde tuttuğu düşünülen gizli bilgiler ekseninde ne kadar komplo varsa hepsini gündeme getiriyor.

Illuminatinin elindeki iklim değişikliğini tersine çevirecek söz konusu teknolojinin Kanada’da gerçekleşen uzaylı kazasından elde edildiğini söyleyen Hellyer, uzaylıların insanları ilkel canlılar olarak gördüklerini belirtiyor.

Bu açıklamarın toplumsal algı yönetimi açısından, komplo teorilerini yeniden hortlatmak için sık sık yapılması ve basında geniş yer bulması tesadüf değil. İnsanların bilmeleri gerekmeyen şeyleri sorgulamamaları için inanca ihtiyaçları vardır. Bir şekilde dünyayı yöneten bir topluluğa olan inanç, toplumun bir şeylerin ardında daha az neden aramasını sağlıyor.

Artık yaşlandığı için savunma bakanlığı yaptığı dönemdeki duruşuyla şimdiki hali arasında dağlar kadar fark olan bir insandan da söz ediyor olabiliriz.