Kanada, İntiharları Önlemek İçin Yapay Zekayı Kullanacak

Yapay zekanın insanoğlunun yararına nasıl kullanılabileceğinin çok yoğun tartışıldığı bir dönemde, Kanada yeni bir projeyle intiharları azaltmayı planlıyor.

İntihar vakaları, Amerika ve Kanada genelinde bilinen en yaygın onuncu ölüm şekli olarak göze çarpıyor. 10 ve 19 yaş arası gençlerin ölümünde ise maalesef ikinci sırada. Dünya genelinde her yıl 800.000'den fazla insanın intihar sebebiyle hayatını kaybettiği söyleniyor. Buna karşın 60 ülke bu konuyla ilgili sayısal bir çalışma yürütmüş ve bunların sadece 28'i ulusal çapta intiharı engelleme konusunda bir rapor yayınlamış durumda.

Son zamanlarda intihar vakalarına karşı ciddi bir çalışma yürüten Kanada hükümeti, hem sosyal medya hem de yapay zekalarda uzmanlaşmış, Ottawa merkezli bir şirketle ortak çalışma yürütüyor. Projenin başlıca amacı, sosyal medyada intihar eğilimli davranışların incelenmesi ve Kanada nüfusunun bu tür davranışlar gösteren kitlenin hangi kesiminde yer aldığının saptanması olarak görülüyor. 3 aylık bir deneme sürecinin ardından, Kanada hükümeti bu çalışmanın gelecekteki intihar girişimlerinin önceden saptanması veya gerekçelerinin anlaşılması konusunda faydalı olup olmadığına karar verecek.

Kanada hükümetinin konuyla ilgili görevlendirdiği Advanced Symbolics şirketi, intihar vakalarının saptanması için yapay zeka ve sosyal medyayı tarayan sistemlerinin, diğer şirketlerin verilerine oranla daha faydalı olduğunu düşünüyor. Sosyal mecraları yapay zeka ile tarayarak çeşitli öngörülerde bulunan bu şirketin CEO'su Erin Kelly, Kanada seçimlerinin ve Hillary & Trump çekişmesinin sonucunu bilebilen yegane araştırma firması olduklarını belirtmiş.

İnsanların sadece kamuya açık olarak paylaşmak istediği gönderiler üzerinden, kendilerinin intihar eğilimlerinin net olarak belirlenip belirlenemeyeceği tabi ki farklı bir tartışma konusu. Nitekim ciddi bir biçimde yaşamına son verecek şekilde intihar etmeyi düşünen insanların, bunu kendileri dışında pek kimseyle paylaşmadığı bilinen bir gerçek.

Yine de Kanada'nın bu konuya eğilerek, ciddi araştırma şirketleriyle beraber hareket etmesi de oldukça doğru görünüyor. Sizler ne düşünüyorsunuz? Bu tür bir çalışma intihar vakalarını engelleyebilir mi?