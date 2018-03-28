Kanada'da 13.000 Yıllık İnsan Ayak İzleri Bulundu

Hakai Enstitüsü ve Kanada Victoria Üniversitesi araştırmacılarının 28 Mart 2018’de açık erişim dergisi PLOS ONE'da yayınladığı verilere göre, Kanada'nın Pasifik kıyısındaki insan ayak izleri, 13.000 yıllık olabilir.

Yapılan ve Plos One dergisinde yayınlanan araştırmalar doğrultusunda Kanada’nın Pasifik kıyısında bulunan ayak izlerinin 13.000 yıllık olduğu ortaya çıktı. Daha önceki araştırmalarda, dönem insanlarının Asya’dan Amerika kıtalarına taşındığını ve Kanada’nın batı kıyısı British Columbia’ya ulaştığını gösteriyordu.

Kanada kıyıları boylu boyunca büyük ve yoğun ormanlar ile kaplıydı ve erişim sadece tekneler ile sağlanmaktaydı. Bu hipotezi kanıtlayabilmek ve arkeolojik kanıtlara bakmak bu sebeple oldukça güçtü. Ancak çalışma ekibi su seviyesinin 2 ile 3 metre arası daha alçak olduğu bölgelerde, gelgit sahil çökellerini ortaya çıkardılar.

Araştırmacıların elde ettiği verilere doğrultusunda, en az üç farklı boyutta 29 ayak izi keşfedildi. Tarih bazında bakıldığında ise bu ayak izleri en az 13.000 yaşındaydı. Yapılan ölçümler çıplak ayaklara aitti ve ayak izleri muhtemelen iki yetişkin ve bir çocuk ayağını içeriyordu. Anlayacağınız o ki, bulgular en son buzul çağından itibaren ortaya çıkmıştı ve dönem insanları Asya’dan Kuzey Amerika’ya geçmek için bir sahil yolu kullanmıştı. Bu bir hipotez olsa da, bulgular hipotezi destekler nitelikteydi.

Araştırmacılar bu bağlamda, daha ileri yöntemlerle yapacakları kazı çalışmaları sonucu, bölgeden daha fazla ayak izi bulacaklarını umuyorlar. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce bu ayak izleri nasıl oluyor da 13.000 bin yıldır korunmuş olabiliyor?