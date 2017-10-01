Samsung, Kanada'da bulunan Montreal Üniversitesi'nde Yapay Zeka laboratuvarı açtı.

Montreal Üniversitesi'nde bir labaratuvar açan Samsung, burada uzun süreli çalışmalar yapacak. Prof. Yoshua Bengio ve okul öğrencilerinin de dahil olacağı labaratuvarda çeviri, robot teknolojisi ve görüntü tanımlama sistemleri üzerinde çalışılacak.

Samsung'un yapay zeka çalışmalarını güçlendirme çabası bir sır değildi. Özellikle S8 serisiyle öne çıkan Bixby, bunun en net örneği. (Herkes yapıyor Samsung niye yapmasın.) Siri ve Cortana'ya benzeyen bu yapay zeka uygulamasının en önemli özelliği nesne tanımlayabilmesi. Bixby, sözcüklerle anlatamayacağınız bir nesneyi kamera yardımıyla tanımlayarak onun hakkında bilgiler veriyor. Öte yandan Samsung'un robotik ve self drive araştırmaları için de yapay zeka önemli bir eşik.

Peki Samsung neden Kanada'ya labaratuvar açtı? Bu soru aklımızı kurcalıyor olabilir. Cevap ise diğer dev şirketlerin bu ülkeye gelme sebebiyle aynı. Kanada'nın yapay zeka'ya yaptığı yatırım. (Son dönemde 125 milyon dolar). Bu yatırımın da etkisiyle ülkede büyük bir yapay zeka savaşı baş gösterdi. Google'ın Edmonton'daki DeepMind ofisi, Apple'ın Ottawa'daki tesisi ve Facebook, Google ve Microsoft ekipleri için ev sahipliği yapan Montreal. Samsung da burada bulunan yetenekleri kaçırmamak adına Kanada'da yapay zeka çalışmalarına başladı. Bu eğilim sürer mi bilinmez ancak sektörün devlerinin bir bir Kanada'ya gittiği bir gerçek.

Yapay zeka günümüzün en çok tartışılan konularından bir tanesi. Özellikle ünlü bilim insanı Stephan Hawking'in öne sürdüğü insanlığın sonunu yapay zeka getirebilir tartışması bu konuyu daha da önemli kılıyor. Peki sizce yapay zeka bizim için bir kurtuluş mu yoksa felaket mi?