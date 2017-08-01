Kanada sokakları unutulmaz bir gösteriye sahne oldu. Boyları 10 metreyi geçen iki mekanik robot karşı karşıya geldi.

Sokağa çıktığınızda Godzilla benzeri bir canavarla karşılaşmak ister misiniz? Kanada’nın Ottawa şehrinde bu olay gerçekleşti. Tam tamına 750.000 kişi, Ottawa şehir merkezine inen robot canavarları alkışladı.

La Machine tarafından geliştirilen robotlar gerçekten çok büyükler. Yarı ejderha yarı at olan Long Ma, 11 metre yüksekliğe ulaşırken 45 ton ağırlığa sahip. Bu ağırlığının yanında burnundan duman ve ateş püskürten devasa yaratık, dört ayak üzerinde yürüyerek kendisini görmeye gelenlere korku salıyor.

40 ton ağırlığa sahip örümcek Kumo’ya baktığımızda ise bizleri çok daha karmaşık bir düzen karşılıyor. Su püskürtebilen Kumo, tüm hareketlerini yapabilmesi için 16 kişi tarafından kontrol ediliyor.

Canavarlar Kanada sokaklarında bir süre daha dolaşmaya devam edecek. Daha sonrasında Amerika ve diğer dünya ülkelerine yol alması planlanıyor.