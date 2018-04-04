Kanada, Ünlü UFO Hikayesi Anısına Madeni Para Bastı

Kanada Kraliyet Darphanesi, Kanada'nın en ünlü UFO manzaralarından birini anmak için yumurtayı andıran ve karanlıkta parıldayan gösterişli bir madeni para bastı.

Stefan Michalak'ın, Kanada'daki Manitoba'daki Falcon Gölü'nün üzerinde iki uçan daire gördüğü sırada yerde yatarken ki halinin işlendiği paranın arkada tarafında tüm Kanada paralarında olduğu gibi Kraliçe II. Elizabeth bulunuyor. Michalak, 19 Mayıs 1967'de gölün yakınında iki uçan daire gördüğünü iddia etmişti. Kanada tarihine geçen ifadeye göre UFO'lardan birisi 45 metre kadar uzağına inmişti. Araca yaklaştığını belirten Michalaki ona dokunacak kadar yakınlaştığında birden fırladığını ve onu yere düşürdüğünü belirtmişti.

Stefan Michalak daha sonra yaptığı açıklamalarda, hastalandığını, mide bulantısı, kilo kaybı, ishal ve bayılma yaşadığını ifade etmişti. Olaydan 8 ay sonra da göğsünde noktalardan oluşan bir yanık deseninin fotoğrafları çekilmişti. Oğlu Stan Michalak, o zamanlar dokuz yaşındaydı ve babasının evde hastalandığını hatırladığını söyledi. Geçtiğimiz yıl CBC'ye verdiği röportajda “Yatak odasına gittiğimde, kükürt ve yanmış motorun gerçek korkunç aroması gibi odada büyük bir koku vardı” dedi. “Her yerdeydi ve gözeneklerinden çıkıyordu. Çok kötüydü" ifadelerini kullandı.

20 dolarlık gümüş madeni para 101 ABD doları karşılığında satılacak. Elbette, bu 20 dolar değerinde olan bir şey için biraz fazla bir ücret ancak UFO'larla ilgili derin bir merak içerisinde olanlar için oldukça güzel bir hatıra olabilir. Para iki farklı şekilde satışa sunulacak; birisi normal bir görselle diğeri de UFO'nun Michalak'ı hasta eden ışığı üzerine yansıttığı görselin basılı olduğu şekilde.